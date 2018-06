Neue Generation von Musikern

Anzeige

Es war nur wenig überraschend, dass der Jazzabend mit dem Titelsong aus der CD begann. Mit „Leinen los“ startete der Abend, der von „Hikin viking“ abgelöst wurde. Eine Widmung an seine Frau folgte mit „Maria“. „Winter street“ und „If I Should Loose You“ folgten. Im zweiten Set setzten die jungen Musiker mit „Black Flag“, „Laszlo“, „Pfeif“, „Waiting“ und „Skildpadden“ nicht weniger gekonnt neue Akzente in Sachen Jazz. So endete ein sehr gelungener Jazzabend, der von herausragenden Instrumentalisten getragen wurde, die sich nur wenig Gedanken um Genregrenzen machen. Sie spielten ganz einfach phantastische Musik. has

