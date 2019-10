Neues Wohnen in der Mannheimer City

Noch riecht alles frisch und neu: Nur wenige Autos parken in der Tiefgarage, die Aufzüge stehen überwiegend still. Bewohner sind in den hellen, breiten Treppenhäusern kaum unterwegs. Doch das wird sich bald ändern. Seit im Frühjahr die ersten Eigentümer in das von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG neu gebaute Gebäude auf dem Quadrat T 4 eingezogen sind, reist die Zahl der

...