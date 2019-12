Offener Abend in St. Sebastian

Am Samstag, 14. Dezember, wird Weihbischof Peter Birkhofer beim „Stay & Pray“ dabei sein. An diesem offenen Abend kann man Katholische Kirche einmal anders erleben. Passanten sind eingeladen, eine Kerze in der City-Kirche St. Sebastian anzuzünden. Wer der Einladung folgt, wird überrascht: Man kann dort vor dem Allerheiligsten eine Kerze entzünden, der Live-Musik lauschen, ein Wort Gottes ziehen, ein individuelles Anliegen als Fürbitte aufschreiben, für das dann in den kommenden Tagen gebetet wird. Die Besucher können sich segnen lassen, oder das Sakrament der Versöhnung empfangen. Das Besondere an dem offenen Angebot: Jeder kann kommen und bleiben, wie er will und wie es ihm guttut.

Besinnlicher Zwischenstopp

Die Teenies des Mannheimer Evangelisierungsteams, das Stay & Pray zusammen mit anderen Gruppen veranstaltet, werden an der Stadtbahn-Haltestelle am Marktplatz von 18 bis 19 Uhr im Rahmen der Haltestellen-Aktion „Ankommen im Advent“ des katholischen Stadtdekanats für besinnliche Zwischenstopps sorgen und die Menschen in die Marktplatzkirche einladen. Der Abend beginnt mit einer Messe um 17 Uhr. Von 18 bis 22 Uhr ist Zeit für Gebet, Gesang, Gespräch. Zum Abschluss gibt es ein Nachtgebet mit eucharistischem Segen. aph/red

Info: www.stayandpray-mannheim.de

