Ohne Säuren und Spitzen

Als Weinanbaugebiet ist Israel nicht sehr bekannt, doch einige Kenner weltweit wissen die Weine zu schätzen. Darunter auch die Mitglieder der DIG Rhein-Neckar (Deutsch-Israelische Gesellschaft). „Die erste Weinprobe bei den Jüdischen Kulturtagen im letzten Jahr war so erfolgreich, dass wir beschlossen haben, eine zweite zu veranstalten. Im Handel findet man den Wein aus Israel nicht allzu oft, mit der Weinprobe möchten wir ihn bekannter machen“, sagte Vorsitzender Hannes Greiling.

Der Raum in der Jüdischen Gemeinde war bis auf den letzten Platz ausgebucht, rund 50 Personen waren gekommen. Vorgestellt wurden zehn Weinsorten, darunter weiße, rosé, rote und Aperitif-Wein von Uwe und Elke Nowotsch aus Schotten im Vogelsbergkreis. Das Ehepaar vertreibt die koscheren Weine und israelischen Lebensmittel via Internet. „In den Medien kommen positive Nachrichten über Israel stets zu kurz“, meinte Uwe Nowotsch angesichts der politischen Situation.

Doch an diesem Abend sollte das unbeschwerte Thema Wein und dessen Geschichte im Mittelpunkt stehen. „Vor 30 Jahren hatte israelischer Wein außerhalb des Landes noch keine Bedeutung. In den 1990er Jahren versuchte ich über Bildschirmtext, Weinhandlungen zu finden, die israelischen Wein verkauften, später habe ich einen Internet-Shop entwickelt“, so Nowotsch. Auf die Frage ans Publikum, wie der erste Winzer in der Bibel hieß, lautete die einstimmige Antwort: „Noah“. Einige Jahrtausende später, Ende der 1970er Jahre, kamen kalifornische Winzer nach Israel und nahmen Einfluss auf die Kellereien vor Ort. Israelische Winzer wurden in alle Welt geschickt, um Erfahrungen zu sammeln – mit Erfolg, heute gibt es um die 250 Kellereien in Israel.

Bei der Weinprobe durften auch Gäste aus der Pfalz nicht fehlen. „Wir kommen aus Germersheim und können den Riesling gut beurteilen – keine Säure, keine Spitzen. Ein sehr guter Riesling!“, so Frank Richter. Die Zeit zwischen den einzelnen Durchgängen nutzte die DIG, um langjährige Mitglieder zu ehren. Der bundesweite Verein wurde 1966 gegründet, die DIG Rhein-Neckar 1993, nachdem jahrelang ein Schüleraustausch zwischen Mannheim und Haifa stattgefunden hatte. Daraus resultierte schließlich die Städtepartnerschaft.

Treffen mit Freunden

Einige der Besucher wussten den israelischen Wein bereits zu schätzen, bevor er von den Kaliforniern entdeckt wurde. „Auf der Weinprobe treffe ich viele alte Freunde. Ich war 1966 als Studentin zum ersten Mal in Israel. Ein Jahr habe ich in einem Kibbuz in Galiläa verbracht“, sagte Angelika Köster-Loßack. „Eine Freundin ist sogar mit einem Winzer dort verheiratet. Schon damals waren die Weine sehr gut, aber noch nicht für den Export bestimmt.“ Kge

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019