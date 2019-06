Packender Stilmix; begeistert Jazz-Fans

Es ist Tradition bei der von Jörg Rosskopf organisierten und vom Kulturamt geförderten Konzertreihe „Jazz im Busch“, dass einmal im Monat die besten Konzerte von regionalen, wie auch überregional tätigen Künstlern auf die Bühne des Laboratorio 17 im Jungbusch gebracht werden. Das war auch diesmal wieder der Fall, als dort eine junge, hochklassige und schon mehrfach preisgekrönte Mannheimer Band für Furore sorgte.

Imposant und mitreißend

„Bilderband“ fand sich im Sommer 2015 in Mannheim zusammen, als sich die fünf Musikstudierenden an der hiesigen Hochschule kennenlernten. Seitdem touren sie mit einem musikalisch scharf gewürzten Jazz durch deutsche Lande. Nun endlich gastierten sie in ihrer Heimat und gaben sie zum ersten Mal im Jungbusch ihre musikalische Visitenkarte ab.

Um es vorwegzunehmen: Es sollte ein außergewöhnliches Konzert werden. Rund 30 Musikliebhaber erlebten ein imposantes und mitreißendes Jazzkonzert voller Energie bei den durchweg eigenen Kompositionen. Das kam im Hafenviertel glänzend bei den Zuhörern an. Die Mitglieder der Gruppe leben den Jazz. Das merkten die Zuschauer im Laboratorio 17.

Daniel Buch (Saxofon), Bjarne Sitzmann (Gitarre), Antoine (Klavier), Lukas Hatzis und Tobias Frohnhöfer (Schlagzeug) boten eine riesige musikalische Bandbreite, faszinierende Sounds und Tempi. Die fünf exzellenten Musiker begeisterten schon ab dem ersten Song „Blindet“. Der wichtigste Mann war hier der Saxofonist Daniel Buch. Mit seinen Kumpels begab er sich in einen beeindruckenden Dialog. Ergebnis: Ein irrer Soundmix mit wahnwitzigen Steigerungen, der das Publikum mit seiner Intensität förmlich zur Raserei trieb.

Nach diesem emotionalen Ausflug war es keine leichte Aufgabe, das Publikum erneut zu fokussieren. Doch mit dem langsamen und gefühlvollen „No Titel Yet“ bewiesen die Musiker erneut, dass sie nicht nur technisch und musikalisch hervorragend spielen, sondern den Jazz „leben“ und ihr Publikum stets aufs Neue mit ihrer Spielfreude anstecken können. Die Musiker brillierten als Quintett und erst recht als Solisten. Jedes Solo der äußerst homogen besetzten Band wurde vom fachkundigen Mannheimer Publikum mit viel Beifall gewürdigt.

Wie Eiswürfel im Glas

Ein besonders interessantes Stück an diesem Abend war „Cup of Tea“ von Lukas Hatzis. Eine langsame Nummer, bei der man förmlich die Eiswürfel im Longdrinkglas klirren hören konnte, und bei der sich das Bass-Solo mit den Akkordschlägen der Gitarre und den äußerst kompliziert-rhythmischen Spielsequenzen am Piano und am Schlagzeug aufs Virtuoseste verschränkte. Dazu kam dann noch das Saxofon – ganz smoothie und samten. Das war schon sehr fein anzuhören. Das Publikum jedenfalls applaudierte total begeistert.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019