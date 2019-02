Parteien pochen auf Trinkertreff

SPD und Grüne wollen das geplante Hilfsangebot für Alkoholkranke in der Akademiestraße, den sogenannten Trinkertreff, endlich dort auf den Weg bringen und fordern, das Thema erneut im Gemeinderat zur Abstimmung zu stellen. Der SPD-Ortsverein Innenstadt/Jungbusch plant zudem eine Unterstützer-Kampagne, um die Gegner doch noch zu überzeugen.

„Wir werden das im Bezirksbeirat wieder auf die Tagesordnung setzen“, so Angela Wendt, Sprecherin der Grünen im Bezirksbeirat Innenstadt/Jungbusch. In diesem Gremium hatten sich die Parteien bereits für die Einrichtung im Jungbusch ausgesprochen. „Wir sehen die Probleme in unseren Stadtteilen und erwarten, dass die Kommunalpolitik hier endlich Nägel mit Köpfen macht und dafür sorgt, dass die Betroffenen ein akzeptables Hilfsangebot bekommen“, so Wendt. Davor die Augen zu verschleißen helfe nicht weiter.

Thema vorantreiben

Die SPD Mannheim Innenstadt/ Jungbusch fordert ebenfalls, dass der Rückzugsraum für Alkoholkranke zeitnah beschlossen wird. Gerade jetzt, wenn die wärmeren Tage kommen, benötige man ein solches Angebot, so Isabel Cademartori, Vorsitzende des Ortsvereins. Sie erinnert daran, dass neben dem Bezirksbeirat und den Bürgervereinen auch zahlreiche weitere Institutionen sowie Bürger in der Stadtmitte sich dafür ausgesprochen haben. „Als SPD fordern wir deshalb die konservativen Parteien dazu auf, ihre Blockadehaltung zu beenden, wenn die offenen Fragen geklärt sind und die erneute Standortprüfung durch die Verwaltung abgeschlossen ist.“ Die SPD hat eine Unterschriftensammelaktion gestartet, „um gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern das Thema voranzutreiben.“ Unter anderem hatten CDU und Mannheimer Liste 2018 gegen den Standort im Jungbusch gestimmt, weil das Grundstück zu wenig zentral liege. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.02.2019