Politik für jeden gut verständlich

Erfrischend anders verlief die Wahlveranstaltung des Bürgervereins Innenstadt West und des Bürger- und Gewerbevereins Östliche Innenstadt. Sieben Kommunalpolitiker stellten sich jeweils zehn Minuten an sieben Thementischen den Fragen der Besucher – direkt und unmittelbar. So wurde aus dieser Veranstaltung „Politik zum Anfassen für jeden“.

Dank an Anne Ressel

Die Thementische waren: Verkehr, Sicherheit und Ordnung, Begrünung der Innenstadt, Herschelbad, Breite Straße, Kultur und Freie Szene sowie Offener Tisch für Themen der Besucher. Nach jeweils zehn Minuten wechselten die Politiker einen Tisch weiter. Dass das auch funktionierte, darüber wachte Pfarrerin Anne Ressel von der Citykirche Konkordien, die den Abend toll moderierte und dafür am Ende von Wolfgang Ockert mit einem Blumengruß und einem Geschenkgutschein und dem Beifall aller im Saal des Hotels Nyx belohnt wurde.

Schon der Einstieg in die Diskussion war gelungen. Die Politiker wurden nach ihren Lieblingsplätzen in der Innenstadt gefragt. Da wurden die Quadrate als solches genannt (Rainer Kopp, AfD), das Herschelbad (Isabel Cademartori, SPD), die Kapuzinerplanken mit dem französischen Markt (Christiane Fuchs, ML) , der Marktplatz mit seiner Frischware und den vielfältigen Gerüchen an Markttagen (Volker Beisel, FDP), der Paradeplatz (Thomas Trüper, Linke), der begrünte Innenhof in M 1 (Claudius Kranz, CDU) der Schillerplatz (Gerhard Fontagnier, Bündnis 90/Die Grünen).

Es ging aber auch um das größte Ärgernis in der Innenstadt. Da wurden beispielsweise die viel zu schmalen und engen Rad-und Fußwege kritisiert oder angebissene und weggeworfene Pizzareste, die anschließend von Ratten angeknabbert werden. Aber auch die Autoposer, die geringe Wahlbeteiligung in Teilen der Innenstadt oder die Grillgerüche und der Dunst auf dem Marktplatz wurden angesprochen. An den verschiedenen Thementischen kam vieles zur Sprache.

Für die Politiker stand am Ende fest, dass sie verschiedene Anregungen als Anregung mitbekommen hatten. So müsse zum Beispiel der Durchgangsverkehr durch die Innenstadt verringert werden, schlugen Bürger vor. Hier bedürfe es intelligenter Regelungen, die nur die Zufahrt zu den Parkhäusern zulasse und steuere, schließlich sei Mannheim das Zentrum zum Einkaufen für Menschen aus dem Odenwald und der Pfalz. Der Verkehr selbst müsse daher erlaubt bleiben. Aber ein intelligentes Leitsystem müsse für Abhilfe sorgen. Es dürfe auch nicht alles zugebaut werden, da es in der Folge an Frischluftschneisen fehle.

Lob für gutes Format

Moderatorin Anne Ressel sagte: „Am Anfang war ich total skeptisch über dieses Format der Diskussion. Aber das geht auf. Es gefällt mir immer besser.“ Die Politiker sprachen von „guten Unterhaltungen an den Thementischen“. Die Zeit sei viel zu schnell vergangen. Das könnte man durchaus öfter wiederholen, regten die Teilnehmer an. Beifall gab es am Ende für alle.

