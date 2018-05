Popart-Projekt gesichert

Anzeige

„Das Kunstprojekt stärkt das Selbstbewusstsein der Schülerinnen und Schüler, fördert Talente, regt die Fantasie an und schafft einen Zugang zu Kunst und Kultur.“, begründet Simone Granic, Leiterin der Sparda-Filiale in Mannheim, ihre Spendenwahl. „Als Genossenschaftsbank gehören wir unseren Mitgliedern. Verantwortung in der Region zu übernehmen, ist quasi fester Bestandteil unserer DNA.“, so Granic weiter.

Von insgesamt 5,1 Millionen Euro Spendensumme stehen den Filialen 200 000 Euro für Spenden an gemeinnützige Einrichtungen zur Verfügung. Die Mittel stammen aus dem Gewinnsparverein der größten baden-württembergischen und bundesweit mitgliederstärksten Genossenschaftsbank. Gefüllt wird der Spendentopf durch die Loskäufe beim Gewinnsparen. Ein Sparlos kostet sechs Euro, vier Euro fünfzig werden davon angespart und ein Euro fünfzig wandern in das Spielkapital. Davon gehen 25 Prozent als Spenden an mildtätige Zwecke, die restlichen 75 Prozent fließen in den Gewinnplan.

Die Maria-Montessori-Schule ist ein sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ) in der Innenstadt Mannheims mit den Jahrgangsstufen 1 bis 9. Ein Großteil der Schülerschaft hat einen Migrationshintergrund und kommt aus sozial schwierigen Verhältnissen. Vielen Jugendlichen fällt es schwer, sich in ihrer Freizeit in musisch-kreativen Angeboten zu erproben. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.05.2018