Auf einmal ist alles hell erleuchtet. Passanten mit Einkaufstaschen bleiben stehen und bewundern die strahlende Pracht auf der Wiese bei der CityKirche Konkordien in der Östlichen Unterstadt. Als der Blick vom Wipfel der sechs Meter hohen Tanne hinab wandert, wird die Shopping-Beute auf den Boden gestellt und das Smartphone gezückt. Auch in diesem Jahr haben der Bürger- und Gewerbevereins Östliche Innenstadt und die Kirchengemeinde einen Weihnachtsbaum illuminiert.

Die Tanne aus Mosbach hatte die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Innenstadt tags zuvor aufgestellt und mit Lichterketten versehen. „Der Baum sieht schön aus und bringt vorweihnachtliche Stimmung in die Östliche Innenstadt“, freute sich Vereinsvorsitzender Wolfgang Ockert. Unter den zahlreichen Gästen konnte er Quartiermanagerin Esther Baumgärtner sowie die Bezirksbeiräte Christian Kirchgässner (CDU) und Olaf Kremer (Grüne) begrüßen. Vor acht Jahren habe man mit der vorweihnachtlichen Tradition begonnen, wegen der vielen Baustellen in der Innenstadt, so Ockert. „Wir wollten einen Kontrapunkt setzen und haben den schönen Brauch seitdem beibehalten“, sagte er. Der Vorsitzende dankte dem Bezirksbeirat für „eine namhafte Spende“. Den Baum hat der Verein finanziert und auch das gesellige Beisammensein bei „Weck, Worscht und Woi“. Die gab es zwar kostenlos, doch Spenden für Speis und Trank waren willkommen. „Denn je mehr die Besucher essen und trinken, umso mehr kommt der Offenen Weihnacht zugute, zu der die CityGemeinde Hafen-Konkordien wieder an Heiligabend einlädt“, forderte der Vorsitzende die Gäste zum Spenden auf.

„Der Weihnachtsbaum bringt Licht in die Stadt, wie Weihnachten Licht in die Herzen bringt“, sagte Pfarrerin Anne Ressel. Den Baum habe man aus Umweltschutzgründen nicht mit Lametta geschmückt. Ressel erzählte die Geschichte von einem Engel, dessen Haar bei seinem Weg auf Erden manchmal im Weihnachtsbaum hängen bleibe. Und vielleicht bleibe ja auch am Baum ein Engelshaar kleben als Zeichen für die Menschen, dass Gottes Boten schützend hinter ihnen stehe. ost

