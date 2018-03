„Putzteufel“ finden 50 kleine Schlüssel

Anzeige

Auf dem Rasen reihte sich ein Hundehaufen an den nächsten. „Da muss man ganz genau hinschauen, wo man hintritt“, stellte Wolfried Wenneis fest. Als eine junge Frau mit zwei Hunden des Weges kam, die ihr Geschäft auf dem Kinderspielplatz verrichteten, lief er ihr hinterher und sprach sie an. Die Frau reagierte aggressiv, wollte von nichts wissen und lief davon. Kurze Zeit später kam ein junger Mann mit seinem „Kampfhund“ daher und packte die Hinterlassenschaft des Tieres in einen Plastikbeutel. Leider handeln nicht alles Hundebesitzer so. Steffi Lang vom Bürger- und Gewerbeverein hatte ein paar ganz seltsame Dinge aufgesammelt. Vier aufgebrochene Fahrradschlösser und ein Schlüsselbund mit ca. 50 kleinen Schlüsseln, die zu Fahrradschlössern gehören könnten. „Hier findet man nicht nur jede Menge Dreck, sondern auch noch Hinweise auf Kriminalität“, stellte sie fest. Mit geübtem Griff wurden alle möglichen Arten von Zivilisationsmüll in die orangefarbenen Säcke bugsiert, Haji Muhammad Yousaf von der Pakistanischen Gemeinde hatte sogar seine eigene Zange mitgebracht. Auch in seinem Müllsack landeten Papierfetzen, Blechdosen und anderer Kleinkram, etwas später dann auch eine Menge Kleidungsstücke. Das kurioseste Ding, das seinen Weg in den Müllsack fand, war ein Flügelhemd aus dem Krankenhaus. Am Ende hatte jeder der „Putzteufel“ seinen Müllsack gut gefüllt, und sie wurden an die mit der Abfallwirtschaft vereinbarte Sammelstelle gebracht. „Der Platz ist jetzt sichtbar sauberer als vorher“, zog Wolfgang Ockert zufrieden Resumee.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.03.2018