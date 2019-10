Quadratmeter ab 4200 Euro

Noch riecht alles frisch und neu: Nur wenige Autos parken in der Tiefgarage, die Aufzüge stehen überwiegend still. Bewohner sind in den hellen, breiten Treppenhäusern kaum unterwegs. Doch das wird sich bald ändern. Seit im Frühjahr die ersten Eigentümer in das von der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG neu gebaute Gebäude auf dem Quadrat T 4 eingezogen sind, reist die Zahl der Interessenten nicht ab. Und das bei Quadratmeterpreisen ab 4200 Euro aufwärts.

„Wir sind jedenfalls mit dem Stand der Vermarktung sehr zufrieden“, sagen Sandra Thieme vom Verkaufsteam vor Ort und GBG-Pressesprecher Heiko Brohm bei einem Rundgang durch das 27 Millionen Euro teure Projekt. Mit den Bauarbeiten auf dem ehemaligen Sickingerschulgelände T 4/T 5 hatte die GBG 2017 begonnen. Entstanden ist nach zwei Jahren ein optisch dreigeteilter, (von drei Architekturbüros geplanter) fünfgeschossiger Komplex mit vier Hauseingängen und 73 Ein- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen sowie eine private Tiefgarage. Ins Gebäude integriert ist im Erdgeschoss das Sickinger-Kinderhaus.

50 Wohnungen sind verkauft, 40 davon bewohnt, 14 reserviert, neun noch zu haben, berichtet Thieme von Quadratmeterpreisen zwischen 4200 und 5000 Euro. Die Eigentümer seien bunt gemischt: Familien, Alleinstehende, Senioren – manche Kunden sind laut GBG von anderswo nach Mannheim gekommen, andere innerhalb der Stadt in die östliche Unterstadt umgezogen. Vorzüge seien die City- und Bahnhofsnähe, kurze Wege zum Einkaufen oder zu den Kultureinrichtungen. Auch das benachbarte Herschelbad und die Verbindung zum Neckar sind laut GBG Standortvorteile. Zuletzt sei die Nachfrage nach den Wohnungen sogar noch einmal gestiegen, so dass Thieme und Brohm damit rechnen, dass das Objekt bis Jahresende gänzlich verkauft und abgeschlossen sein wird. Die GBG übernimmt danach auf drei Jahre die Verwaltung, so ist es festgelegt.

Nebenan auf T 5 wächst derweil das Gebäude, das von Pfeil Pro Invest GmbH gemanagt wird. „Wir kommen gut voran, der Rohbau wird Ende Oktober fertig sein“, berichtet Stefan Pfeil auf Anfrage. Derzeit werden Fenster eingebaut, neben den Sanitär - und Heizungsinstallationen haben die Innenputzarbeiten begonnen. Das Richtfest ist für den 12. November, 11.30 Uhr, geplant. Das Projekt Tenon5 hat Pfeil an die Flüwo Stuttgart verkauft. Die Flüwo vermietet alle 147 Wohneinheiten.

Platz entsteht ab Sommer 2020

Erst wenn T 5 fertiggestellt ist, kann der öffentliche Platz zwischen den Neubauten angelegt werden. Die Vorplanungen für die Platzgestaltung, einschließlich des Außenbereichs der Kita in T 4, sind abgeschlossen, berichtet Stadtsprecher Jan Krasko. Die Entwurfsplanung wird derzeit vom Büro Capatti Staubach Urbane Landschaften – Berlin weiter bearbeitet. Aktuell würden Anregungen aus Politik und Bürgerschaft vom Planungsbüro geprüft, sagt Krasko. Bis Ende des Jahres solle alles fertig sein, hofft man im Rathaus. Die Stadt möchte dann im Frühjahr 2020 die Pläne für den öffentlichen Bereich dem Ausschuss für Umwelt und Technik des Gemeinderates und dem Bezirksbeirat vorstellen. „Ab Sommer 2020 ist die Umsetzung der gesamten Erschließungsmaßnahmen in Bauabschnitten (beginnend von T 4 aus) vorgesehen“, sagt Krasko.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.10.2019