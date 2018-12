Quitten-Gelee als Renner

„Das ist ein etwas anderer Weihnachtsmarkt“, stellte Hausmeister Andreas Hellfrich fest. „Hier stehen nicht der Konsum von Glühwein und Würstchen im Vordergrund, sondern das Beisammensein.“ Er selbst hatte sich seine Weihnachtsgeschenke bereits gesichert.

In der Tat war die Turnhalle mit grünen Zelten schön geschmückt. An den Ständen tummelten sich Schüler und Lehrer, um die selbst gebastelte Ware anzupreisen. Die Geschäfte liefen gut. Da wechselten Sterne, Gestecke, Gebäck oder Seifen und Marmelade den Besitzer. Ein Renner waren Fruchtaufstriche aus Quitten. „Der Erlös kommt den Klassenkassen und dem Förderverein zugute“, freute sich die Rektorin Alexandra Müller-Otto. Aber es sei auch eine gute Gelegenheit, mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, ergänzte sie. „Das ist schon eine kleine Tradition. Es ist einfach ein gemütliches Beisammensein“, fügte sie noch hinzu. Auch die Schüler selbst hatten ihren Spaß am Verkauf, vor allem, wenn sie das Geld in der Kasse verstauten.

Andere Besucher ließen es sich am Kuchenbüfett gut ergehen. Bei einer Tasse Kaffee und Kuchen konnte man leicht ins Gespräch kommen, was die Eltern reichlich ausnutzten. Wem das alles zu süß war, der stellte sich an einen andern Stand an, wo es „Worscht mit Weck“ gab – auch mit Senf. Dem einen oder anderen schmeckte das hervorragend. Einem jungen Schüler war aber anzumerken, dass er mit dem Senf so seine Schwierigkeiten hatte. Er hatte nämlich deutliche Spuren im Gesicht, was seiner guten Laune aber nicht schadete. Im Hintergrund erklang gerade das Weihnachtslied „Jingle Bells“. has

