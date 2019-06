Rainer Pusch zu Gast

Das Rainer Pusch Trio bestreitet am Donnerstag, 6. Juni, 20 Uhr, das letzte Konzert der Reihe Jazz im Busch vor der Sommerpause Laboratorio17 in der Jungbuschstraße 17. „Saxofonist, Komponist, Bandleader, Kenner des alten wie des modernen Jazz, Spezialist für südindische Musik, Vordenker, Wegbereiter, Querkopf, Weltenbummler – das und vieles mehr ist Rainer Pusch“, schwärmt Organisator Steffen Rosskopf von dem Wegbereiter der hiesigen Jazz-Szene. Nach einem längeren Aufenthalt im Ausland kommt der Musiker im Juni wieder nach Mannheim und ist direkt zu Gast im Jungbusch. Dabei ist er in guter Begleitung anzutreffen: mit dabei sind Thomas Netzsch am Bass und Arno Pfunder am Schlagzeug. Die Konzertreihe Jazz im Busch auf der Bühne des Laboratorio17 besteht im 13. Jahr. Das Programm wird von Steffen Rosskopf kuratiert und ist mit seiner Mischung aus lokalen wie überregional tätigen Künstlern, aus arrivierten wie ganz neuen und noch unbekannten Projekte ein fester Bestandteil der Mannheimer Musikszene. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 05.06.2019