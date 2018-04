Regeln sollen Zusammenleben im Stadtteil verbessern

Anzeige

Dauerbeschallung in den Abendstunden, Müll vor Kneipen und auf Plätzen, Parken in der zweiten Reihe, so dass kaum ein Durchkommen ist: „Hier macht jeder, was er will. Es herrscht ein rechtsfreier Raum“, klagte Hauseigentümerin Sigrun Unger bei der von Stadträtin Marianne Bade geleiteten Sitzung des Bezirksbeirates in der Jungbusch-Turnhalle. Fest steht: Im Vielfaltquartier am Hafen liegt einiges im Argen, ist beim Miteinander etliches ins Wanken geraten. Stadt und Quartiermanagement wollen das nun ändern und dabei ausgewählte Bewohner mit ins Boot holen.

Nächtlicher Lärm, Krach, die Trinker- und Drogenszene auf den Spielplätzen, die mangelnde Sauberkeit: „Das stört uns alles kolossal“, sagte Unger den beteiligten Akteuren: „Das alles muss man mit ins Boot holen“. Vor Ort seien manche Bewohner nah dran die Lage selbst in die Hand zu nehmen. „Das wäre nicht gut“, appellierte Helmut Rütermann von der Initiative Kulturbrücken die „Leute mitzunehmen, die auch ein Mandat der Bevölkerung haben“.

Mit ausgesuchten Akteure

Über Jahre tagte zu allen Problemen der „Koordinierungskreis“, zu dem alle relevanten Stadtteilakteure und interessierte Bewohner eingeladen wurden. Nun will die Stadt eine „Monitoring-Gruppe“ mit ausgesuchten Akteuren einrichten, sagte Petar Drakul, Leiter der städtischen AG Lokale Stadterneuerung im OB-Dezernat. Bewohner mit unterschiedlichen kulturellen Wurzeln, Alteingesessene und Neumieter, Familien, Kreative und Gastronomen sowie zwei Vertreter des Bezirksbeirates werden dazu eingeladen – „Multiplikatoren, die die Ergebnisse transparent in den Stadtteil tragen sollen“, unterstrich Drakul.