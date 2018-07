Rosarote Fassade ins Wanken gebracht

Anzeige

Yvonne ist anders als die Anderen: Während der König und die Königin, der Prinz und die Untertanen ihre gesellschaftliche Rolle perfekt beherrschen, verweigert sie sich, Teil des sozialen Rollenspiels zu sein. Sie ist schweigsam, lässt den Kopf hängen und verschließt sich jeglicher Form gesellschaftlicher Interaktion – und dadurch bringt sie die inszenierte, rosarote Fassade ihrer Mitmenschen ins Wanken.

In einer erfrischend modernen, umwerfend komischen und dennoch tiefgründigen Inszenierung brachte die Theatergruppe „Ratatouille“ des Ursulinen-Gymnasiums Witold Gombrowiczs Tragikomödie „Yvonne, die Burgunderprinzessin“ auf die Bühne. Das Ergebnis war ein äußerst gelungener, mitreißender Theaterabend auf hohem schauspielerischem Niveau, der das Publikum zum Schmunzeln und Lachen, aber auch zum Nachdenken brachte und dabei stets die Frage aufwarf: „Wer oder was ist schon normal?!“

Die Leiter der Theater-AG, Alexander Putzier und Steffen Englert, bewiesen ein glückliches Händchen bei der Rollenbesetzung: Von Paul Schüpferling (8. Klasse), der als exzentrischer König Ignaz sein gelungenes Theaterdebüt feierte, und Julie Becker (K1), die in der Rolle seiner ebenso selbstdarstellerischen Ehefrau brillierte, über Justin Smieskol (10. Klasse), der als rebellischer Prinz Philipp überzeugte, bis zu Lena Breyer (K2), der es als teilnahmslose Prinzessin Yvonne tatsächlich gelang, das gesamte Stück über nicht einmal in Lachen auszubrechen, brachten sämtliche Darsteller eine durchweg gute Leistung. Diese wurde nach dem Schlussakt mit begeistertem Applaus vom Publikum belohnt. Dafür hatten die jungen Schauspieler seit Oktober 2017 gearbeitet. Putzier, der neben dem Studium eine Ausbildung zum Theaterpädagogen absolvierte und die AG im Jahr 2011 ins Leben rief, ist stolz darauf, wie sich die Gruppe entwickelt hat: „Damals haben wir mit sieben Mitgliedern angefangen. Dass wir über die Jahre so viele Schüler begeistern konnten, beizutreten, und sich einzubringen, ist einfach toll.“