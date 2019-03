Sämtliche Ausflüge stets ausgebucht

Ereignisreiches Jahr für den VdK Ortsverband Mannheim-Innenstadt: Zur Mitgliederversammlung konnte Renate Baumbusch, die Vorsitzende des VdK Ortsverbandes Mannheim-Innenstadt über 70 gutgelaunte Mitglieder und Gäste begrüßen. Sie legte einen umfangreichen Geschäftsbericht vor und bedankte sich bei ihrem Vorstandsteam für das Engagement und die geleistete Arbeit.

Der Sozialverband VdK ist ein gemeinnütziger Verband, der sich für soziale Gerechtigkeit und Sicherheit für alle Menschen einsetzt und für die Interessen sozial Schwächerer eintritt. Bundesweit hat der Verband mehr als 1,9 Millionen Mitglieder, die Tendenz steigt nach VdK-Angaben. Allein im Landesverband Baden-Württemberg sind rund 230 000 Mitglieder engagiert.

Auch im Ortsverband Mannheim-Innenstadt ist die Mitgliederzahl auf aktuell 639 gestiegen. Renate Baumbusch gab einen Rückblick auf viele Aktivitäten und Veranstaltungen im vergangenen Jahr, die sehr gut besucht gewesen seien, die Ausflüge des VdK seien zudem ausgebucht gewesen. Auch in diesem Jahr will der VdK wieder Vorträge, Ausflüge, Besichtigungen und andere veranstaltungen anbieten. Eine „gute Kommunikation und ein herzliches Miteinander“ zeichneten den Ortsverband aus, so die Vorsitzende .

Nachdem Kassierer Helmut Baumbusch seinen Kassenbericht vorgelegt hatte, wurde von den Revisoren die Entlastung empfohlen. Es sei sehr erfreulich, das aufgrund guter Geschäfts- und Kassenführung ein solides Fundament für den Ortsverband bestehe, so Renate Baumbusch. Bei einem üppigen Kuchenbuffet tauschten sich dann die Mitglieder in lebhaften Tischgesprächen untereinander aus. red/scho

