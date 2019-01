„Saustall“ ärgert Anwohner

Angesammelter Müll in den T-Quadraten sorgt für Ärger bei Anwohnern und Beschwerden bei der Zeitung: „Wir wohnen seit vier Jahren in Mannheim zwischen T 3 und T 4. Erinnerungen an Kalkutta werden wach. Auch dort waren wilde Müllkippen, mitten in der Stadt, ganz normal. Wir hätten nicht geglaubt, dass eine Stadt wie Mannheim ähnliche Zustände zulassen würde“, schreibt Karsten Krauss.

Dieser „unerträgliche Zustand“ dauere seit vier Jahren an, sagt er. Mal sei es mehr, mal weniger: Der Müllberg entscheide sich nur nach der Größe. „Wie lange muss ich mir als Anwohner diesen Saustall noch gefallen lassen?“, fragt er. Immerhin habe man Rattenfallen aufgestellt – „welche Weitsicht“, so Krauss süffisant.

Wolfgang Ockert vom örtlichen Bürger- und Gewerbeverein kennt die Probleme: Nach dem Säubern werde dort schon wieder mit wilden Müllablagerungen begonnen. Auch seien Autos gesichtet worden, die nachts Müll von anderswo dorthin bringen würden. Ockert: „Leider scheint diese Stelle zumindest mannheimweit bekannt zu sein.“ Der Vereinsvorsitzende hofft, dass der neue Quartiersplatz Abhilfe schafft. Auf T 4 sind auf dem Areal unterirdische Müllbehälter geplant und, so Ockert, „es dürfte eine erhöhte Frequenz von Passanten stattfinden, was zur Beruhigung beitragen kann“.

Appell an Verursacher

„Wir verstehen den Ärger der Anwohnerinnen und Anwohner“, so der zuständige Rathaus-Sprecher. Leider gebe es das Phänomen, dass Containerstandplätze als Orte für illegale Müllablagerungen benutzt würden. Deshalb appelliert die Stadt an die Verursacher, den Sperrmüll ordnungsgemäß anzumelden. Hierfür gibt es in Mannheim den „Sperrmüll auf Abruf“.

Grundsätzlich werde der Gehweg dreimal in der Woche im Rahmen der kommunalen Gehwegreinigung in T 3/T 4 gereinigt, heißt es weiter aus dem Rathaus. Demnach werden kleinere Müllablagerungen beim Containerstandort mitgenommen, wie zum Beispiel gefüllte Plastiktüten. „Diese Verunreinigungen, wie sie auf dem Bild zu sehen sind, sind allerdings nicht mehr Aufgabe der Stadtreinigung, sondern hier muss die Abfallwirtschaft anrücken“, sagt der Sprecher. Diese werde über die wilde Ablagerung informiert und die „schnelle Eingreifgruppe“ hole den Sperrmüll dann mit dem Sperrmüllwagen ab. Dies dauere in der Regel zwei bis drei Tage.

Ungeachtet dessen ist der Containerstandplatz T 3/T 4 auch der Abfallwirtschaft Mannheim bekannt. Daher gebe es immer wieder Kontrollen durch den Fachbereich Sicherheit und Ordnung, bedauert der Rathaus-Sprecher: „Leider sind diese bislang ohne Erfolg geblieben.“ Dass sich bei diesem Containerstandplatz aktuell so viel wild abgelagerter Sperrmüll befinde, liege aber auch daran, dass die Müllabfuhr in den vergangen zwei Wochen mit Mehrarbeit aufgrund der Feiertage extrem belastet gewesen sei. Mittlerweile ist der Müll von der Abfallwirtschaft abgeholt worden.

Karsten Krauss lässt sich dadurch aber nicht beruhigen, überlegt gemeinsam mit anderen Anwohnern juristische Schritte. Zwar sei der weihnachtliche Müllberg jetzt endlich abgetragen, doch schon liege neuer Unrat auf dem Gelände. Krauss: „Was mich ärgert ist, dass es einer rücksichtslosen Minderheit erlaubt wird, eine Mehrheit zu terrorisieren und niemand schreitet ein – ein grobes Versagen der Behörden.“ Zudem lässt die Gehwegreinigung, so Krauss, zu wünschen übrig („scheint ein geheimer Vorgang zu sein, unser Gehweg war noch nie sauber“).

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.01.2019