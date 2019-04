Schneefrau auf neuen Wegen

Die Schneefrau führt den Zug diesmal zum Marktplatz. © Henkelmann

Der 19. Sommertagszug samt Schneefrau ist morgen, Donnerstag, 11. April, in der Unterstadt unterwegs und geht neue Wege, wie die Organisatoren Birgit Schreiber, Kinderbeauftragte der Stadt Mannheim, und Quartiermanagerin Esther Baumgärtner mitteilen. Der buntgeschmückte Zug, bestehend aus den Kinderhäusern und Schulen der Innenstadt, schlängelt sich diesmal durch die Quadrate über die Breite Straße zum Marktplatz. Begleitet werden die Kinder von einer Polizeieskorte. Straßenbahnen müssen anhalten. Das Motto „Zeit zu(m) Spielen!“ rücke Kinderrechte in den Vordergrund, unterstreichen die Veranstalter: „Auch in der Innenstadt haben die Kinder das Recht, im Freien zu spielen. Dazu brauchen sie Plätze, die kinderfreundlich gestaltet sind.“

Start an der Mozartschule

Der Sommertagszug startet um 16.30 Uhr an der Mozartschule in R 2. Das Sickinger Kinderhaus mit der selbstgebauten Schneefrau bildet den Anfang des Zuges. Hinten reihen sind weitere Gruppen an. Zum ersten Mal macht sich der Sommertagszug auf den Weg zum Marktplatz G 1. Dort wird gemeinsam der Winter vertrieben. Birgit Schreiber begrüßt zunächst alle Anwesenden, danach heißen die Kinder mit Liedern und Tänzen der Frühling willkommen. Das bunte Programm gestalten Gruppen aus der Mozartschule in R 2, dem Kindergarten St. Sebastian in R 7 und dem Eltern-Kind-Zentrum ELKIZ in K 2. Die Moderation übernehmen Erika Meinhardt und Barbara Schneider-Zuschlag von der Mozartschule. Musikalisch wird die Veranstaltung erstmals von Andreas Rathgeber begleitet. Für den Höhepunkt ist das Kinderhaus Sickinger in T 4 verantwortlich: Mit brennenden Fackeln wird dem Symbol des Winters zu Leibe gerückt. Die Löschaktion übernimmt die Freiwillige Feuerwehr Innenstadt/Jugendfeuerwehr. aph/red

Mittwoch, 10.04.2019