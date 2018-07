Schnitzeljagd der buschgirls

Anzeige

„JungbuschQuest“ der buschgirls geht am Samstag, 21 Juli, 17 bis 20 Uhr, in die zweite Runde. Der Computerclub lädt erneut auf eine Video gestützte Schnitzeljagd ein. Ziel ist es, Bewohner und Nicht-Bewohner zusammenzubringen und etwas Kreatives zu erschaffen. Dieses Jahr haben die Mitglieder das Filmmaterial selbst bearbeitet. Ähnlich wie bei dem Mobilegame PokemonGo scannt die projekteigene App durch die Handykamera die Umgebung und spielt an bestimmten Orten Videos ab, die bei der Schnitzeljagd helfen. Interessierte kommen zum buschgirls-Container in der Neckarvorlandstraße 60. Die Einladungskarte und Informationen findet man auf go.buschgirls.de. seb