Schreiben als Erlebnis

Besucher als Mitautoren

So wurde zeitraumexit schließlich zu einer Art kollektivem Findungsraum: Einem Raum, an dem eine gemeinsame Geschichte geschrieben wurde. Den Mittelpunkt bildete dabei ein öffentlich zugänglicher Computer, an dem die Besucher ihren Teil zu der sich stetig fortentwickelnden Geschichte beitragen konnten.

Dann endlich wurde für die Abschlussperformance geprobt und das Stück auf die Bühne gebracht. Zuvor war Ende Februar in der „Stage-Design-Night“ ein Requisitenkonzept erstellt sowie Kartons bemalt und zu einem Bühnenbild verarbeitet worden.

Die beiden Schüler Tristan Ludwig und Ron Vodovozov führten die Regie eines inszenierten Dialogs über das Thema Veränderungen, die alte Auseinandersetzung mit dem Deus-ex-machina, des Zauberlehrlings, was macht die Technik mit dem Menschen, wenn sie ihn beherrscht? Vier Schauspieler, Marie Brilla, Nelly Graf, Marleen Greiner und Benjamin Mittler, stellten mit viel Körper- und Geistesbeherrschung ihre Konfrontation mit modernen Molochen wie der Einsatz künstlicher Intelligenz dar. Diskussionen in der Öffentlichkeit – sprich auch Allgemeinheit – zu Phänomen wie Alexa, Sinus etc. klingen an. Was ist Realität, wann wird sie zur Simulation oder ist es schon lange umgekehrt?

Mit einer ganzen Menge Engagement überzeugten die vier Gymnasiasten von ihrem Bühnentalent und erhielten berechtigterweise für ihre gekonnte Umsetzung eines sehr schwierigen Themas viel Applaus, etliche „Vorhänge“ inklusive.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.04.2018