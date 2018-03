Schüler sind stolz auf ihre Leistungen

Anzeige

Das Schulleben an der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule bietet dem Nachwuchs vielfältige Möglichkeiten, sich auch abseits des Unterrichts mit einem „Erweiterten Bildungsangebot“ (EBA) zu engagieren. Einen Überblick über das pädagogische Angebot bot jetzt der Tag der offenen Tür. „Wir wollen uns in diesem Rahmen bestens präsentieren und erwarten wieder viele Besucher“, erklärte Birgitta Hillebrandt. Schließlich rechne sie auch im kommenden Schuljahr wieder mit einer dreizügigen fünften Klassenstufe, betonte die Rektorin.

2017 konnten die Verantwortlichen insgesamt 75 ehemalige Grundschüler in den eigenen Reihen begrüßen. Mit Flyern und Informationsveranstaltungen an Grundschulen hatten die Pädagogen kräftig Werbung gemacht. Mittlerweile käme ein Teil der Schülerschaft aus entfernten Stadtteilen Mannheims – wie Sandhofen und Rheinau, berichtete Hillebrandt.

Damit die Besucher sich gleich zurechtfanden, wurden sie von einem Schülertrio in Empfang genommen. „Alle Klassen sind in die Ausrichtung des Tags der offenen Tür eingebunden“, verriet Justin Bastian. „Wir machen den Empfang“, erklärte Kumpel Marcel Skomro. Bisher laufe es gut, fügte Hoang Nueng hinzu und verwies gleich auf Mitmachstationen und Bewegungsspiele im Schulhof. Ebenfalls im Fokus der Besucher stand das neue Theaterstück der AG von Christiane Bötcher und Ina Schuchardt-Groth. Doch auch in den einzelnen Klassen nutzten die Pädagogen die Möglichkeit, Unterricht mit Schauspiel zu verbinden. So präsentierte der Nachwuchs der 6c ein Bühnenspiel auf Französisch. „Die Kinder sind unheimlich stolz darauf“, unterstrich Carmen Sandu. Die Proben hätten viel Spaß gemacht, wie die Lehrerin erzählte.