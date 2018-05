Schülerinnen setzen sich für Frauenrechte ein

Anzeige

Monatelange Arbeit

Für die Realisierung ihres Projekts haben die jungen Frauen über Monate hinweg nicht nur Kontakt zu regionalen Künstlern aufgenommen und sie für ihre Aktion gewonnen, sondern auch Sponsoringpartner gesucht und durch den Verkauf von Speisen und Getränken zusätzliche Einnahmen erwirtschaftet, die ebenfalls gespendet wurden.

Dank des Engagements der Schülerinnen und der teilnehmenden Künstler konnten die Besucher in eine Ausstellung eintauchen, deren Exponate so vielfältig und individuell waren wie die Geschichten der Frauen, die durch sie erzählt werden. Die Brühler Künstlerin Renate Czemmel hat in ihrem Bild beispielsweise eine Momentaufnahme aus ihrem eignen Leben eingefangen: Ihr Gemälde zeigt sie an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt stehend und das Vergangene reflektierend. „Im Malprozess kann ich in die eigene Gefühlswelt abtauchen“, so Czemmel. „Kunst bietet dem Künstler die Möglichkeit, die eigenen Gedanken und Empfindungen auszudrücken. Das wird insbesondere für jene Frauen wertvoll, denen eine Stimme in der Gesellschaft verwehrt wird“, erklärt Czemmel abschließend.

