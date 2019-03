Selbstvertrauen getankt

Susanna Wolff zeigte sich optimistisch. Bereits im Vorfeld des Auftritts in der Turnhalle war die Schulsozialarbeiterin von der Motivation beim Nachwuchs der Johannes Kepler Gemeinschaftsschule überzeugt. Beim mittlerweile schon vierten Kreativtag des Erweiterten Bildungsangebots (EBA) präsentierten sich die Akteure wieder in Bestform.

Von Streetjazz (Leitung: Joana Pilatowicz) bis hin zur SAZ-Band, in der die Mädchen und Jungen von Ali Ungan den Umgang mit arabischen Instrumenten lernen, bot die Veranstaltung eine bunte Palette an Beispielen der Kulturarbeit. „Alle ziehen mit“, freute sich Wolff, die gleichzeitig das Team der SMV an der K 5-Schule leitet. Die Schülersprecher hatten sich nicht nur beim Aufbau engagiert, sondern halfen auch am Einlass.

Gut vorbereitet

Die 7c zeigte sich musikalisch bestens präpariert auf der Bühne. „Nun ja, eine wirkliche Bühne haben wir ja gar nicht“, räumte Wolff ein. Es gelte allgemein mit immer kleiner werdenden Mitteln den größtmöglichen Erfolg zu erzielen. Rund 70 Schüler waren beteiligt. Die 7b sang jedenfalls optimistisch „Alles kann besser werden“, bevor die Zumba-AG von Jumana Kukula lateinamerikanisches Temperament auf die Bühne brachte. Mit einem „Oh happy day“, leistete ebenfalls die Schulband unter Anleitung von Ina Schuchardt ihren Beitrag. Für den zwölfjährigen Marcel war es der erste Auftritt vor Publikum überhaupt. „Ich lerne seit diesem Jahr Bass“, erzählte er. Die 13-jährige Aleyna zeigte sich dagegen routinierter. „Seit einem Jahr singe ich in der Schulband, weil wir moderne Titel spielen“, betonte das Mädchen. „Zudem sind wir durch die Proben gut vorbereitet“, wie das Mädchen hervorhob.

Bestens in Szene setzen konnte sich mit einem Samba auch die Percussion-Truppe von Andres Bertomeu. Auch die Generation-Pop (Leitung: Silke Splitt und Eike-Peter Dittmers) gefiel mit dem Song „Die Botschaft“. Mehr als einen Blick wert war der Tanzauftritt von Venezia aus der 8b und Lisbeth aus der 10b. Das Duo holte sich den verdienten Applaus des Publikums ab. Gleiches galt für die Mandolinen-Gruppe von Ionel Chirita.

Natürlich gebe ein erfolgreicher Auftritt beim Kreativtag dem Nachwuchs Selbstvertrauen, freute sich Susanna Wolff. Nach einer gelungenen Präsentation könne sie dies an den Gesichtern der Mädchen und Jungen ablesen. „Allein schon aus diesem Grund lohnt es sich einfach, sich hier zu engagieren“, wie Wolff unterstrich. Hier zahlten sich auch die Kooperationen mit Musikschulen, Bürgerbühne und Popakademie aus, zog die Schulsozialarbeiterin ein positives Fazit des vierten EBA-Kreativtags an der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule. jba

