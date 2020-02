Am 29. Februar von 10.30 bis 17 Uhr findet im Probensaal der Liedertafel (K 2, 31, 3. OG) der Workshop „Singen macht glücklich“ von Janice Dixon statt. Durch Körpergefühl, Körperbeherrschung und -entspannung kann man dabei die eigene Stimme entdecken. Das soll die Achtsamkeit schulen und glücklich machen, so das Motto. Am 29. Februar können interessierte Sängerinnen und Sänger unter der professionellen Anleitung von Opernsängerin Janice Dixon ihre Stimme neu entdecken und erarbeiten. Die Teilnehmer müssen bequeme Kleidung, Schuhe und eine Gymnastikmatte sowie ein kurzes einstudiertes Lied mitbringen. Es wird um eine formlose Anmeldung unter jbd.dixon@t-online.de gebeten. Die Kosten betragen 25 Euro pro Person. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.02.2020