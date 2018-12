Spaziergang und Lesung

Bei einem Spaziergang erzählen zwei Schwestern heute, 12. Dezember, 19 Uhr, im zeitraumexit in der Hafenstraße 68 von einer Reise, dem Fremdsein, von Sprachlosigkeit und Improvisieren. An den Spaziergang schließt sich eine Lesung in den Räumen des Künstlerhauses an. Die Schwestern Claudia und Isabelle Barth begannen ihr mehrjähriges Rechercheprojekt „fantÔma“ im Herbst 2017 bei zeitraumexit, im Sommer 2018 haben sie sich auf den Spuren der Lebensgeschichte ihrer Großmutter nach Brasilien aufgemacht. Nach Stationen in Brasilien und Zürich kehrt das Projekt jetzt nach Mannheim zurück und wird hier im Frühjahr 2019 fortgesetzt. Besucher sollten auf wetterfeste Kleidung achten. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.12.2018