SPD will Schulgelände vergrößern

Die SPD möchte die Situation für Kinder und Jugendliche in der Spielstraße vor der Johannes-Kepler-Schule verbessern. „Ziele sind mehr Sicherheit und Sauberkeit“, heißt es in einem Antrag an den Gemeinderat. Außerdem soll die Verwaltung prüfen, ob der Bereich nicht überhaupt als abgeschlossenes Schulgelände ausgewiesen werden kann.

Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD und jugend- und bildungspolitische Sprecherin Lena Kamrad erklärt dazu: „Mit dem Ausbau der Johannes-Kepler-Schule zur Ganztagsschule wurde die Fläche zwischen K 5 und K 6 straßenrechtlich umgewidmet. Offenbar aus Gründen des Brandschutzes wurde die Fläche aber nicht zum alleinigen Areal der Schule.“ Sie gelte weiterhin als öffentlicher Raum und werde auch als solcher genutzt. Die Verschmutzung auf dem Areal sei entsprechend hoch. Deshalb hat die SPD beantragt, dass die Fläche zwischen K 5 und K 6 sowie auch der angrenzende „Spielplatz-Käfig“ künftig rechtzeitig vor Schulbeginn morgens von der Abfallwirtschaft gesäubert werden sollen. Verschmutzungen wie Glasscherben seien für die Schülerinnen und Schüler ein Sicherheitsrisiko beim Spielen. Kamrad: „Deshalb sollte diese Fläche morgens Priorität bei der Reinigung haben.“ aph/red

