Spontan-Demos bereiten „Sorge“

Lewitzki hatte gleich nach seinem Amtsantritt Ende 2016 eine besondere Aufbauorganisation ins Leben gerufen, die sich nahezu ausschließlich mit der Szene beschäftigt. 2016 habe er über 19 000-Mann-Stunden nur an Personal zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität eingesetzt. Dabei habe die Truppe besonders mit den R-, S-, T- und U-Quadraten zu tun gehabt. Derzeit habe sich die Situation dort etwas entspannt, obwohl das übliche Klientel immer noch unterwegs sei. Es gebe Tendenzen, dass sich jetzt vieles wieder in die Neckarstadt verlagere.

Entspannung auf dem Paradeplatz

Eine erfreuliche Entspannung sieht der Revierleiter bei der Alkoholiker-Szene auf dem Paradeplatz. „Ein Baustein dazu war die Sicherheitsinitiative mit der Stadt und der Container, den wir dort gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst betreiben.“ Die Polizei unterstütze zudem die Einrichtung eines alkoholakzeptierenden Angebotes zur Verbesserung der Situation der Süchtigen und nicht zuletzt der Bevölkerung. Erfreulich seien die sehr personalintensiven Einsätze bei Großveranstaltungen wie Fasnacht, Christopher-Street-Day und den Weihnachtsmärkten verlaufen. „Und das, obwohl wir eine konstante abstrakte Gefahrenlage durch mögliche Anschläge haben“, unterstrich der Polizeioberrat. Sorgen bereitet den Beamten der anhaltende Flüchtlingszuzug. „Das Phänomen Diebstahl aus Fahrradkörben ist die Straftat, die wir als ein relativ neue, und bis jetzt in ganz gravierenden Zahlen feststellen mussten.“ Die Tätergruppe, ein Kreis von zehn bis 20 unbegleiteten minderjährigen Ausländern, seit weitestgehend identifiziert.

„Wir werden rechtsfreie Räume nicht tolerieren“, versprach Lewitzki hinsichtlich der so genannten Poser-Szene. Bewohner Wolffried Wenneis ermutigte, Poser der Verkehrspolizei unter mannheim.vd@polizei.bwl.de zu melden. Teilnehmer beklagten in der Sitzung zudem die große Zahl an Autokorsos anlässlich von Hochzeiten, die nicht nur Lärm verursachten, sondern oftmals auch den Verkehr ausbremsten. „Wählen sie die 110, wir kommen und lösen den Korso auf, wenn wir genügend Personal haben“, versicherte Jörg Lewitzki. Der Leiter der H 4-Wache versprach, auch künftig immer wieder an den Sitzungen des Quartierforums Unterstadt teilzunehmen.

