Spüren, dass man willkommen ist

Anzeige

Mannheim.„Das nächste Lied ist ein sehr bekanntes Frauenlied“, kündigt Gizem Gözüacik an. Die 23-Jährige studiert Musikbusiness an der Popakademie und weiß als junge Studentin, wie wichtig es ist, Frauen eine starke Stimme zu geben. Ihren Liedern, die sie auf türkisch und deutsch singt, hört das Publikum begeistert zu: „Wenn wir zusammen gehen, kämpfen wir auch für den Mann, weil ohne Mutter kein Mensch auf der Erde leben kann.“ Durch die Songtexte, die sie singend mit ihrer Gitarre begleitet, erweckt sie ein rhythmisches Gemeinschaftsgefühl bei den Frauen.

Über 100 Frauen sind mit ihren Kindern an diesem Tag zusammengekommen, um gemeinsam zu feiern. Einheimische Frauen, Migrantinnen, geflüchtete Frauen aus den unterschiedlichsten Ländern wie Syrien, Irak, Somalia oder Pakistan. „Es ist eine wunderbare Mischung. Trotz der vielen verschiedenen Sprachen kann man sich verständigen“, sagt Anna Barbara Dell, Mitbegründerin der Initiative Save-me Mannheim. Die 74-Jährige organisiert den Workshop bereits zum zweiten Mal zusammen mit Save-me und dem Internationalen Frauentreff Jungbusch in Kooperation mit dem Diakonischen Werk, dem Ethno-Medizinischen Zentrum, Eine Welt Forum Mannheim, unterstützt durch den Flüchtlingsfonds der Stadt Mannheim.

Gemeinschaftliche Folklore-Tänze

„Wir leben in Mannheim, wo viele Frauen sonst nicht zusammenkommen und keine Gelegenheit haben, sich in so großem Kreise zu treffen. Das soll geändert werden“, erklärt Dell. „Frauen sollen spüren, dass sie hier willkommen sind. Das ist das Mindeste, was man am Internationalen Frauentag tun kann.“