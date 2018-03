Stadt will Gärten erneuern

Anzeige

Mannheim.Gute Nachricht für Bewohner und Mitglieder des Bezirksbeirates: Der Fachbereich Grünflächen und Umwelt der Stadt Mannheim saniert ab Frühjahr dieses Jahres drei Grünanlagen in den Quadraten – Lamey-, Lauer- und Scipiogarten. Genau dies hatten Politiker und aktive Bürger immer wieder gefordert, der Gemeinderat schließlich 2017 beschlossen.

Spielplätze überarbeiten

Nicht nur die Bepflanzung in den Gärten wird erneuert. Alle Parks bekommen neue Bänke und Mülleimer, außerdem wird ein Teil der Wege saniert. Im Lamey- und im Lauergarten werden zusätzlich die Spielplätze überarbeitet. Die Arbeiten werden laut städtischer Planung bis 2019 andauern und sollen, so heißt es in einer Mitteilung, die Aufenthaltsqualität erhöhen. Die Parkanlagen in der Innenstadt seien „wichtig für alle, die dort wohnen, arbeiten oder einkaufen, bieten Raum für Erholung und verbessern das Stadtklima, insbesondere im Sommer. Viele Tierarten finden dort einen Lebensraum, was in den dicht bebauten Quadraten besonders wertvoll ist.“

Eiben werden entfernt

„Um die Innenstadtgärten ansprechend zu gestalten, werden Teile der Bepflanzung in allen drei Parks erneuert und die Rasenflächen saniert“, erklärt Umwelt-Bürgermeisterin Felicitas Kubala. „Alte, dichte Gehölzstrukturen werden aufgelockert und durch dekorative, artenreiche Pflanzkonzepte ersetzt“. Unter anderem, so kündigt die Stadt an, werden mehrere Eiben aus den Parks entfernt. Die Eiben hätten sich in den letzten Jahrzehnten auf natürliche Weise vermehrt. Sie stünden dicht beieinander und würden sich gegenseitig in ihrer Entwicklung hemmen. „Durch ihre Entfernung bekommen die übrigen Bäume wieder Platz zum Wachsen, die Parks werden vom Straßenraum aus einsehbar, dunkle Ecken werden gelichtet. Das schafft Transparenz, angenehme Blickachsen und ein verbessertes Sicherheitsempfinden“, so die Mitteilung der Stadt.