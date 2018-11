Stadtleben in Mini gebaut und fotografiert

In einer Pfütze vor dem Mannheimer Schloss stechen zwei Boote in See. Während der ICE im Bahnhof durchbraust, versuchen ein Mann und eine Frau, das Unkraut zwischen den Bodenplatten zu mähen. Mannheim aus einer ganz anderen Perspektive entdecken – dazu lädt die Ausstellung „Little Mannheim“ ein, die jetzt in der Zentralbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim im Stadthaus N 1 eröffnet wurde.

Benedikt Hild zeigt in dieser Schau das spannende Stadtleben von Mannheim aus der Sicht von daumennagelgroßen Figuren. Das Musik-Kabarett „Liederlich²“ umrahmte die Ausstellungseröffnung mit Texten und Tönen. „Benedikt Hild hat sich an uns gewendet, und wir fanden seine Idee sehr gut und interessant“, sagte der Leiter der Stadtbibliothek, Bernd Schmid-Ruhe. Zentralbibliotheksleiterin Stefanie Bachstein berichtete: Benedikt Hild sei nach dem ersten spannenden Treffen in Aktion getreten, habe Sponsoren gesucht und die Ausstellung konzipiert. „In der Stadtbibliothek kommen um die 1000 Menschen pro Tag, alle haben interessiert geguckt“, so Bachstein.

Ausgestellt sind neben drei großformatigen Bildern (100 x 75 Zentimeter) aus Edenkoben in der Pfalz, der Heimat von Benedikt Hild, 23 Bilder (60 x 45 Zentimeter), die in Mannheim entstanden sind. Für Benedikt Hild ist es die erste große Ausstellung. Er dankte den Sponsoren, Q 6/Q 7 und dem Kulturamt, besonders der Stadtbibliothek, die ihm bei Organisation und Promotion der Ausstellung unterstützt hat. 2015 habe er in der Pfalz angefangen, Modellbau-Figuren der Größe HO umzugestalten, sie in ganz neue, spannende Zusammenhänge zu bringen und dann zu fotografieren.

Mühevolle Kleinarbeit

Vor über einem Jahr kam der heute 22-Jährige zum Studium der Wirtschaftsinformatik nach Mannheim und brachte sein Projekt mit. Dadurch habe er Mannheim ganz neu entdeckt, so Hild. Orte hätten ihm gefallen, wo er sonst nie hingefahren wäre, wie beispielsweise das Großkraftwerk Mannheim. Er habe auch den Hafen und den Luisenpark mit ganz anderen Augen gesehen. In mühevoller Kleinarbeit setzt Hild die Miniaturfiguren in die jeweilige Szenerie. Seine Schilderung, wie seine Bilder entstehen, war ebenso witzig wie die Bilder selbst. „Ich stelle meine Figuren auf, schmeiße mich auf Boden und fotografiere. Mancher Passant glaubt, ich sei hingefallen“, erzählte Hild. Er sei ganz selbstbewusst hingegangen zur Lupinenstraße, der Mannheimer Rotlichtstraße. Vor den zwei roten, gegeneinander verschobenen Betonwänden, so dass die Sicht in die Straße versperrt ist, stellte er zwei Minifiguren auf, die ein Kondom in die Straße tragen. Zum Fotografieren der witzigen Szene legte er sich auf den Boden. Nach fünf Minuten änderte sich die Situation. Auf einer Harley Davidson kam ein Typ mit Lederjacke angefahren und noch ein anderer dazu aus einem Haus. Der Motorradfahrer erkundigte sich, was das soll. Er solle verschwinden. Hild erklärte, was er vorhat. „Die Lupinenstraße gehört zu Mannheim“, sagte er. Das Gesicht des Mannes habe gestrahlt. „Lass Dir ruhig Zeit, nur keine Gesichter fotografieren“, habe er gesagt. „Genau das Strahlen möchte ich mit meinen Bildern erreichen“, sagte Hild.

