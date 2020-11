Sterntaler bedacht

Das war mehr als willkommen in der jetzigen Lage: Der Lions Club Mannheim-Schloss, vertreten durch Uwe Jürgens, Harry Trummer, Bettina Krenz und Sven Durian übergab in der Geschäftsstelle des Kinderhospiz Sterntaler einen Scheck in Höhe von 4000 Euro an Beate Däuwel, Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit. Spendeneinnahmen seien drastisch zurückgegangen, sagte Däuwel. „Wir als Lions Club sehen unsere Aufgabe darin, helfend vor unserer Haustüre in Bereiche einzugreifen, in denen die Systeme des Staates nicht ausreichend Hilfe bieten können“, sagte Durian.

Das Kinderhospiz Sterntaler begleitet unheilbar erkrankte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene auf ihrem Weg. Dabei verpflichten sie sich dem Hospizgedanken und begreifen das Sterben als einen Teil des Lebens. Wertschätzender Umgang miteinander, Respekt, Toleranz und Offenheit unabhängig von Religion, Herkunft und Weltanschauung sind wichtige Bestandteile der Arbeit von Sterntaler.

Der Lions Club Mannheim Schloss engagiert sich vor allem in der Kinder- und Jugendförderung. Der Erlös für die Spendenaktion resultiert aus verschiedenen Aktionen des Lions Club Mannheim- Schloss, unter anderem aus der „wine-time“ 2019 im Mannheimer Trafohaus.

Die erste virtuelle „wine-time 2020 @online“ findet am Freitag, 4. Dezember, unter dem Motto „Zuhause genießen und kranken Kindern helfen“ statt. Informationen dazu unter www.lionsmannheimschloss.de. aph

