Tanzen für den Frieden

Friedensmesse trifft Sufi-Musik und tanzende Derwische in der Citykirche Konkordien: Ein Plädoyer für die Verständigung zwischen Menschen, Völkern und Religionen war die Friedensmesse „The Armed Man“ von Karl Jenkins mit dem MatthäusChor „Sing around the church“ und dem Orchester la palatina Nova unter der musikalischen Gesamtleitung von Corinna Schreieck. Nicht zuletzt, weil diese eindrückliche Aufführung ähnlich wie eine Installation gestaltet war, mit Kunstprojektionen, Sufi-Musik und Derwischtänzen.

„Mit der Konkordienkirche wurde einen zentralen Ort für dieses mannheim-weite Projekt gewählt“, freute sich Pfarrerin Ilka Sobottke bei der Begrüßung der mehr als 300 Besucher. Die Friedensmesse bildete eine Wiederauflage der „Mannheimer Begegnungen“, die der MatthäusChor „Sing around the Church!“ bereits 2009 zusammen mit dem Mannheimer Institut für Integration und interreligiösen Dialog e.V. durchgeführt hat. „Ziel ist die Begegnung von Menschen mit unterschiedlichem kulturellen und religiösen Hintergrund über die Musik“, erklärte Dirigentin Schreieck. Die Wahl der Friedensthematik sei leider aktueller als je zuvor, bedauerte sie.

Unbekannte Musik vorgestellt

Mit der Friedensmesse von Karl Jenkins „The armed man“ mit Begleitung des Orchesters La Palatina Nova und der Sufi-Musik von Hosh Neva und tanzenden Derwischen wurden sowohl christliche als auch muslimische Freunde der Musik angesprochen und jeweils dem anderen Kulturraum die dort weitgehend unbekannte Musik vorgestellt. Dabei wurde in den Texten verschiedener Autoren und Gebetsrufen des Muezzin (Mehmet Ungan) die Rolle der Religionen in den Kriegen unserer Zeit thematisiert. Leid und Hass, Kampfeslust, tiefe Trauer und Ratlosigkeit, aufkeimende Hoffnung und Freudentaumel erklangen in dieser mehr als einstündigen Friedensmesse, die mit kriegsbezogenen Kunstprojektionen Krista Paul und Hans Dieter Fein optisch begleitet wurde.