Tanzstück über Vergänglichkeit

Das Tanzstück ZeitGeist über Vergänglichkeit wird am Freitag, 19., und Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr, im EinTanzHaus aufgeführt. Das Stück des La_Trottier Dance Collectives war die erste Produktion, die 2017 in der neu eröffneten Mannheimer Spielstätte in G 4 zu sehen war. Mit sieben Tänzern widmet sich der Choreograf Éric Trottier der Vergänglichkeit und dem Tod. Impulsgeber waren die Bücher „Meinen Hass bekommt ihr nicht“ von Antoine Leiris – Notizen eines Journalisten, der bei den Anschlägen im Bataclan seine Frau verlor – und „Cosmos“ von Michel Onfray, das den Umgang mit Tod jenseits religiöser Hoffnung behandelt.

Die Vorstellungen sind Teil des Programms ENDLICH – Über das Sterben in der Gegenwart, das mit Gastspielen, Gesprächs- und Vermittlungsformaten im EinTanzHaus und bei zeitraumexit von 18. bis 27. Oktober eine Brücke zwischen Kunst und Lebensrealität schlägt. Karten zu 18 Euro (ermäßigt 9 Euro) gibt es unter www.eintanzhaus.de, bei Bücher Bender in O4, 2 sowie an der Abendkasse. aph

