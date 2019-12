TENon5 soll Ende 2020 fertig werden

Mit der Fertigstellung des Rohbaus feierte das Projekt TENon5 Richtfest. Neben Bürgermeister Lothar Quast waren die Bezirksbeiräte der östlichen Unterstadt, die Gemeinderäte der Stadt Mannheim, die Stadtverwaltung, die Architekten haascookzemmrich STUDIO2050, sowie die beteiligten Fachplaner und alle Handwerksfirmen vertreten.

Bürgermeister Lothar Quast begrüßte die zahlreichen Gäste und betonte die Bedeutung des Projekts auf T 5 als wichtigen Baustein in der städtebaulichen Entwicklung der östlichen Unterstadt und der Quadrate allgemein: „Wir sehen hier das Ergebnis eines aufwendigen und erfolgreichen Planungsprozesses, der mit intensiver Beteiligung der Bürgerschaft und Politik beschritten wurde.“ Ziel der Entwicklung sei einerseits die Schaffung eines vielfältigen Wohnungsangebots gewesen. Andererseits sollte ein Baustein der typischen Mannheimer Quadratestruktur wieder aufleben, so Quast. Beide Ziele würden mit der Baumaßnahme erfüllt“, sagte der Baudezernent.

Insgesamt entstehen auf dem ehemaligen Sickinger-Schulgelände seit Sommer 2017 zehn Häuser mit 147 Wohnungen und einer Gesamtwohnfläche von etwa 13 000 Quadratmetern. Der Bauherr, die PfeilPro Gruppe, hatte Ende Februar 2019 nach Verlassen der Baustelle durch den beauftragten Generalunternehmer Implenia die Zügel selbst in die Hand genommen und nach weiteren acht Monaten den Rohbau fertiggestellt. „Wir sind oben, die anderen Gewerke ziehen nach“, so die Zusammenfassung des glücklichen Geschäftsführers Stefan Pfeil. Er betonte die gute Zusammenarbeit aller Projektbeteiligten: „Die schwierige Übernahme des Projektes und die Vergabe in Einzelgewerke haben wir mit unseren eigenen Ressourcen sowie unseren Stammhandwerkern gut hinbekommen. Die Chemie zwischen allen Beteiligten stimmt, das ist für uns das was zählt. Wir sind auf Kurs und rechnen mit der Fertigstellung der ersten Häuser Ende 2020.“

Die FLÜWO Bauen Wohnen eG hat 2018 die zehn im Bau befindlichen Stadtvillen von der PfeilPro Gruppe erworben und wird diese zukünftig vermieten. FLÜWO-Vorstand Rainer Böttcher lobte das Projekt: „Wir haben bereits einen sehr großen Wohnungsbestand in Mannheim mit rund 1400 Wohneinheiten. Das Projekt TENon5 wird aber unser Gesicht in Mannheim sein. Wir integrieren in TENon5 auch unser neues Regionalbüro Mannheim und bieten von dort aus unseren Kunden einen umfassenden Service an.“

Das Architekturbüro haascookzemmrich STUDIO2050, vertreten durch Stephan Zemmrich, lobte die Aktualität des Projektes in Zeiten des Klimawandels. red

