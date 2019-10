Theaterhaus wird 30

Das Theaterhaus G7 feiert Geburtstag. Ab Freitag, 11. Oktober, beginnt das Jubiläumswochenende, bei dem es einen Festakt mit Galavorstellung gibt. Um 19 Uhr startet das Event mit einem Sektempfang, gefolgt von Reden und Gratulationen. Ab 20 Uhr gibt es die Aufführung der Produktion „Schiefer gehen“ mit Livemusik. Anschließend wird ab 21.30 Uhr gefeiert mit Niklas Tzschökel am Klangregler. Der Eintritt ist zwar kostenlos, aber nur mit Voranmeldung möglich.

Das Geburtstagsfest setzt sich am Samstag mit einem Gastspiel (eine Karte kostet zwischen fünf und 20 Euro) und am Sonntag mit einem Geburtstagsbrunch fort. an

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.10.2019