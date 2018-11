Tipps von Profis kommen bei Schülern an

Studieren? Ja, aber was? Oder doch besser eine duale Ausbildung? Das Ursulinen-Gymnasium will seinen Schülern dabei helfen, die richtigen Weichen zu stellen. Deshalb gibt es seit 2005 den alle zwei Jahre vom Elternbeirat organisierten BeO-Tag (BerufsOrientierung). Zum achten schulinternen Infotag für die Klassen 9 bis 12 hatte der Arbeitskreis-BeO (AK-BeO) der Eltern unter Leitung von Stefan Wiemers auch Schüler der Karl-Drais-Schule und des Elisabeth-Gymnasiums eingeladen.

Der neue Schulleiter Alexander Stöckl war „überrascht, wie groß die Berufsorientierungs-Messe aufgestellt ist.“ In der Turnhalle stellten sich 32 verschiedene Arbeitgeber und Hochschulen der Region mit einem Stand vor. Den Schülern wurde die Möglichkeit gegeben, sich im direkten Gespräch mit Vertretern aus Industrie, Wirtschaft, Medizin, Kirchen, Caritas, Polizei, Bundeswehr, Medien, Universitäten und Hochschulen zu informieren.

Für Nisanur Albay aus der Karl-Drais-Schule war die Veranstaltung „eine gute Gelegenheit, sich zu orientieren“. Die 15-Jährige erklärte: „Ich habe zwar schon eine Idee, aber nichts Konkretes.“ Nicht nur Jungen, sondern auch Mädchen interessierten sich für die Bundeswehr. Jessica Berg aus Klasse 12 am Ursulinen-Gymnasium „wollte einfach mal schauen, was es für Möglichkeiten der Berufsausbildung bei Bundeswehr gibt“.

Medienbereich gefragt

Am Stand der Mediengruppe Dr. Haas informierten sich Carina Zahn und Karla Fisch über die verschiedenen Berufsmöglichkeiten im Medienbereich. Die Schülerinnen der 10. Klasse am Ursulinen Gymnasium fanden es „hilfreich, Leute mit Erfahrung zu sprechen“. Anna Piotrowsk aus Klasse 11 am Ursulinen-Gymnasium fand den Beruf des Gerichtsvollziehers „interessant“. Leider sei es nicht mehr so einfach, Nachwuchs zu bekommen, bedauerte Richter Andreas Brilla. Für Ausbilderin Regina Groß „ist der BeO-Tag deshalb eine gute Möglichkeit, den Beruf des Rechtspflegers, den viele nicht kennen, vorzustellen.“ Bianca Erbs, Ausbilderin der Polizei, war schon öfter mit einem Infostand beim BeO-Tag am Gymnasium. „Das ist eine gute Plattform in der Schule, der Umgangston hier ist gepflegter und man merkt, dass die Schule die Schüler gut vorbereitet hat, die kommen ganz gezielt mit Fragen an.“

Wichtige Impulse

Erstmals gab es beim BeO-Tag am Gymnasium auch Vorträge. Stefan Wiemers und seine Mitstreiter vom AK-BeO hatten eine Vielzahl an Referenten aus verschiedenen Berufsbereichen eingeladen. und somit ihren Schützlingen eine differenzierte Bandbreite der Informationen anzubieten. Zeitweise glich das Foyer des Gymnasiums einem Bienenkorb, weil Schüler bereits beim Wechsel der Räume und Vorträge auch untereinander Kontakt suchten und sich über die neu gewonnenen Informationen austauschten.

In diesem Sinne war die Veranstaltung ein voller Erfolg, weil sie ganz bewusst das hohe Interesse der Lernenden am Thema Beruf und Ausbildung in den Blickpunkt nahm und nicht nur Informationen, sondern auch wichtige Impulse und Denkanstöße für ihren zukünftigen Weg lieferte. ost

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018