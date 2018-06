Ukulayers präsentieren Debut-Album

Anzeige

Die Ukulayers stellten Ende Mai ihr Debut-Album „A Fanegadas“ (Spanisch für „In Hülle und Fülle“) vor. Die Gruppierung wurde vor zwei Jahren vom Musikpädagogen Peter Tröster gemeinsam mit Sängerin Maris Clemens, Konzertukulelistin Mascha Grudina, Schlagzeuger und Perkussionist Ben Haug sowie Ukulelebassistin Julia Donat gegründet. Seither ist die fünfköpfige Band viel herum gekommen. Sie veranstalteten dieses Jahr bereits zum zweiten Mal das Internationale Ukulelefestival in Ludwigshafen. Das Album entführt in neue Welten der Ukulelemusik. Neben sanften blusigen und jazzigen Tönen werden auch tanztreibende, Urlaubsfieber entfachende, poppige und funky Rhythmen, die Spaß und Leidenschaft an der Musik vermitteln, geboten. Aufgenommen wurde das Werk im Musikstudio der Begegnungsstätte: Es ist im Wellhöfer Verlag und im Handel erhältlich. Nächster Auftritt: am 23. Juni auf dem Afrikamarkt auf dem Alten Meßplatz. aph/red