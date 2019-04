Ukulelen zum Ausleihen

Die Stadtbibliothek bietet ab Samstag, 6. April, einen neuen Service an: Kunden in der Musikbibliothek können Ukulelen entleihen. Dafür benötigen sie einen gültigen Leseausweis. Der Förderkreis Stadtbibliothek e.V. hat die Instrumente finanziert. Parallel dazu bietet die Musikbibliothek am Samstag, 10.30 bis 13.30 Uhr, im Dalberghaus, N 3, 4, einen Ukulelen-Workshop an, bei dem Interessierte das Instrument kennenlernen können. Diethard Heß, Musiker und Inhaber des „Klanghaus“ im Jungbusch, zeigt Anfängern, wie sie erste Lieder auf der Ukulele spielen können. Im Herbst wird dann ein Workshop für Fortgeschrittene stattfinden. Anmeldung und Informationen unter Telefon 0621/293-8900 oder per Mail an stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de. red

