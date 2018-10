Uraufführung im EinTanzHaus

Am Samstag, 3. November, feiert das La_Trottier Dance Collective mit „1,618033“ Premiere im EinTanzHaus. In der neuen Produktion begeben sich sieben Tänzer in das und aus dem Gleichgewicht. Dabei bewegen sie sich auf einer Bühne, die ihnen den festen Boden raubt. Zwischen vermeintlich harmonischer Ausgeglichenheit, aber auch der Schönheit des Ungleichgewichts müssen sie sich zueinander positionieren und immer wieder ins Verhältnis setzen. Weitre Termine sind am 9., 10., 16. und 17. November um jeweils 20 Uhr, im EinTanzHaus, G 4,4. Die Karten kosten 18, ermäßigt neun Euro unter www.eintanzhaus.de, bei Bücher Bender in O 4, 2 sowie an der Abendkasse. aph

