Vandalismus trübt die Freude

Fassungslos schaut Wolfgang Ockert, Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins Östliche Innenstadt, auf die am Boden liegende Figur aus Bronze. Drei Tage nach der Einweihung des durch die Städtische Kunsthalle Mannheim frisch restaurierten Kunstwerkes im Lameygarten ist die schöne und kunsthistorisch bedeutsame Skulptur „Springendes Fohlen“ (1940) von Renée Sintenis zerstört worden und sinnlosem Vandalismus zum Opfer gefallen. Damit wurde die vorbildliche Zusammenarbeit von Bürgern, Gewerbetreibenden und Institution mit Füßen getreten.

Aufwändige Restaurierung

Trotz unwirtlichen Wetters waren erst vor kurzem zahlreiche Bürger zur Einweihungsfeier des Bürgervereins und der Kunsthalle gekommen. Ockert erklärte: „Obwohl die Einweihung des neugestalteten Lameygartens corona-bedingt nur im kleinen Kreis der Stadtverwaltung stattgefunden hat und kein Bewohner und auch die Kunsthalle nicht dazu eingeladen waren, danken wir der Stadt sehr, dass sie den Lameygarten so schön aufgewertet und in sich gelungen gestaltet hat.“ Der Lameygarten sei ein zentraler Punkt im Stadtteil und werde im Sommer gern genutzt. Nach der Restaurierung habe die Bronzefigur wieder ihren angestammten Platz gefunden, freute sich Ockert. Der Vorsitzende ist stolz, „dass der Bürgerverein der Kunsthalle für die Restaurierung einen kleinen Beitrag zur Verfügung stellen konnte“. Er dankte der Kunsthalle für die aufwendige Restaurierung. Es freue ihn, „dass die Skulptur den ihr gebührenden Platz an so exponierter Stelle gefunden hat“.

Durch den neugestalteten Standort zwischen Bänken, werde die Skulptur aufgewertet, könnten Besucher die Skulptur und den Garten genießen. „Gottseidank ist die Skulptur unbeschadet durch den Sommer gekommen, ohne Vandalismus, und ich hoffe, dass das auch in Zukunft so bleibt“, meinte Ockert noch bei der Einweihungsfeier.

Doch am Wochenende wurde die Figur mit Sockel umgestoßen. Die Kunsthalle hat am Montag die Polizei eingeschaltet und den Tatort abgesichert. Sebastian Bade, Kurator der Kunsthalle für zeitgenössische Kunst/Skulptur/Neue Medien, erklärte: „So schrecklich der Vandalismus im Lameygarten anmutet, wir kümmern uns zügig um die Restaurierung.“ Er fände es schade, wenn der schöne Eindruck der Neupräsentation durch den Vandalismus zerstört würde. Er hob die gelungene Zusammenarbeit von Bürgern, Gewerbeverein und Kunsthalle hervor. Es sei schon etwas Besonderes, dass sich Bürger und Gewerbetreibende für den Erhalt von Kunst in öffentlichem Raum einsetzen. Dafür dankte der Kurator dem Bürger- und Gewerbeverein sowie Dorothee Schöning-Senft.

Von großer Dynamik

Bade hob die Besonderheit der 113 Zentimeter hohen Bronze von Renée Sintenis (1888-1965) hervor, „eine Momentaufnahme von großer Dynamik“. Nach der Restaurierung wurde erstmals auch der Name der zu ihrer Lebenszeit sehr bekannten und zu Unrecht in Vergessenheit geratenen Künstlerin, die vornehmlich kleinformatige Skulpturen kreierte, aber 1957 auch die lebensgroße Figur des Berliner Bären geschaffen hat, auf dem Muschelkalksockel angebracht. Die restaurierte Skulptur wurde mit einer Wachsschicht überzogen, wodurch der Regen abperlt, so dass die Witterung der Bronze nicht mehr schaden kann.

