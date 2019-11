VdK hat sich für 2020 wieder viel vorgenommen

Es ist ein Höhepunkt des Jahres. Und viele Mitglieder waren der Einladung des VdK-Ortsverbandes Mannheim-Innenstadt zur Abschluss-Dia-Show gefolgt. Für die über 85 Teilnehmenden mussten sogar noch Stühle aufgestellt werden. Das Vorstandsteam präsentierte Bilder und Berichte der vergangenen Monate – wie etwa die Adventsreise im vergangenen Dezember in die Oberpfalz. Unter anderem erinnerten sich die Mitreisenden an die Besichtigung des Porzellan-Museums und die Fahrt nach Karlsbad in Tschechien. Oder an die Mitgliederversammlung 2019, bei der ein erfolgreicher Geschäftsbericht vorgelegt wurde. Außerdem fand 2019 eine Info-Veranstaltung zum Thema Demenz statt. Ein weiterer Höhepunkt der Rückschau war der Urlaub in Windorf an der Donau im Juni. Sehenswert waren im August die Altstadt von Saarburg mit ihren Wasserfällen und die Führung in der alten Glockengießerei Mabilon.

16 Torten gebacken

Erfüllt von diesem Rückblick konnte man sich in einer Kaffeepause mit 16 Torten, die von den Mitgliedern gebacken wurden, noch austauschen. Die Vorsitzende, Renate Baumbusch, gab dann – von den Mitgliedern mit Spannung erwartet – eine Vorschau auf die Aktivitäten im kommenden Jahr bekannt. Zum einen gibt es im März die Jahreshauptversammlung mit Wahlen, im April findet ein Infotag zum Thema Sicherheit für Senioren und einem Referenten der Kriminalpolizei statt. Es werden Ausflüge nach Andernach und Rothenburg/Tb. angeboten. Die Sommerreise geht an den Lago Maggiore. Einen Adventszauber können die Interessierten in Südtirol genießen.

Die Mitglieder dankten dem Vorstandsteam für das große Engagement und überreichten Renate Baumbusch für ihren Einsatz und die tollen Ideen ein Präsent. aph/red

