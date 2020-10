VdK-Ortsverband sagt Dia-Tag ab

Mit großem Bedauern musste Renate Baumbusch, die Vorsitzende des VdK-Ortsverbands Mannheim-Innenstadt, wie schon viele andere Ortsverbände, alle Aktivitäten und Ausflüge Corona bedingt absagen. Auch der Dia-Tag am 7. November kann nicht stattfinden. Für die große Anzahl der interessierten Teilnehmenden sind die räumlichen und hygienischen Voraussetzungen nicht gegeben. Ebenso kann die Weihnachtsfeier, die für den 13. Dezember geplant war, nicht durchgeführt werden. So kann es auch keine Ehrung der Jubilare geben. Renate Baumbusch berichtet, dass der Vorstand ordnungsgemäß, unter Beachtung der erforderlichen Regeln, getagt hat, um die relevanten Entscheidungen zu treffen. Mit Zuversicht schaut man ins kommende Jahr und hofft, dass sich dann viele Mitglieder wieder über ein angepasstes Programm freuen können. Das Wichtigste aber sei, alles zu tun, um die Gesundheit zu schützten und zu erhalten. 2021 will der Vorstand des VdK Mannheim-Innenstadt ein Programm vorstellen, dass den Gegebenheiten entspricht. aph

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.10.2020