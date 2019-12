Es ist schon Tradition, dass der VdK Mannheim-Innenstadt zur Weihnachtsfeier ins Best Western Delta Hotel einlädt. An festlich gedeckten Tischen im großen Saal des Trafohauses in der Schwetzingerstadt konnte Platz genommen werden. Der bekannte Mannheimer Musiker Joachim Schäfer stimmte sogleich mit weihnachtlichen Klängen ein und animierte zum Mitsingen.

Renate Baumbusch, die 1. Vorsitzende des Ortsverbandes Mannheim Innenstadt, hieß alle Mitglieder und die Gäste herzlich willkommen. Sie begrüßte die Ehrengäste Hans Stöcklin als Vertreter des Kreisverbandes Mannheim und die Leiterin des Ida Scipio-Heimes mit ihrer Pflegedienstleitung. Vom Kreisverband des VdK Mannheim übermittelte Hans Stöcklin Grußworte. Er hob hervor, dass das Motto des VdK – „Wir lassen keinen allein, jeder ist wichtig“ – auch von diesem Ortsverband gelebt werde. Ein Blick auf viele Bedürftige im Land zeige, dass über 1,6 Millionen Menschen, die als arm gelten und auf Unterstützung, zum Beispiel durch die Tafeln, angewiesen seien.

Zwei Millionen Mitglieder

Inzwischen hat der VdK in Deutschland über zwei Millionen Mitglieder. „Er ist ein Sozialverband mit Herz, aktiver Unterstützung, großer sozialpolitischer Verantwortung und somit ein wichtiger Partner in einem starken Sozialstaat“, so Hans Stöcklin. Er sprach der Vorsitzenden und dem ganzen Vorstandsteam den Dank des Kreisverbandes für das große Engagement aus und freute sich über die Treue der Mannheimer Mitglieder.

Von 27 langjährigen Mitgliedern waren sieben anwesend. Für 10 Jahre Mitgliedschaft erhielten sechs Mitglieder eine Urkunde und das silberne Treuezeichen. Ein Mitglied erhielt sogar für 25 Jahre Mitgliedschaft die Urkunde und das goldene Treuezeichen. Weiter wurden viele Kuchenbäckerinnen und ein Kuchenbäcker mit einem Präsent belohnt, sie hatten die Versorgung der Veranstaltungen mit leckeren Torten übernommen. Michaela Friedrichs bekam für die kreativen Tischdekorationen ebenfalls eine Anerkennung. Wolfgang Nagel trug dann noch zwei besinnliche Adventgedichte vor.

Fridolin und Gregor

Ein Höhepunkt war Andreas Knecht, der als Bauchredner mit seinen originellen Puppen, Fridolin und Gregor, und seinen humorvollen Sprüchen die Weihnachtsgesellschaft zu unterhalten wusste. Nach so viel Programm servierte das fleißige Personal des Best Western Delta Hotels ein ausgewähltes Weihnachtsbüfett. Von der delikaten Vorspeise bis zum feinen Dessert konnte im Saal ordentlich geschlemmt werden.

1. Vorsitzende Renate Baumbusch und das gesamte Vorstandsteam verabschiedeten schließlich die Mitglieder in ein friedvolles Weihnachtsfest und mit den besten Wünschen für das kommende Jahr. Dann, so hoffen sie, werden sich die Mitglieder zu den zahlreichen Veranstaltungen und Ausflügen gesund wiedersehen. red

