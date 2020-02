Vernissage bei zeitraumexit

Zum Abschluss ihrer einjährigen Künstlerresidenz präsentiert die Stuttgarter Künstlerin Ülkü Süngün vom 20. Februar bis 14. März unter dem Titel Gemeingut Jungbusch die Video-Installation ESNAF.Klein-unternehmer*innen, eine Publikation und eine Lecture Performance zusammen mit der Berliner Architektin und Künstlerin Ana Filipovic. An jedem der vier Donnerstage finden Gesprächsrunden mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten und Gästen im Künsterhaus zeitraumexit in der Hafenstraße 68 statt. Zur Vernissage am Donnerstag, 20. Februar, 18 Uhr, stellen Johannes Kleinhans, Michael Paulitschek und Albrecht K. Scherer von der Planungs-gruppe KPS eine umfangreiche Analyse zum Jungbusch vor. Johannes Kleinhans erinnert an den Jungbusch Ende der 1970er Jahre und zieht Vergleiche zur heutigen Situation. red

