Viel Glamour zum Abschluss

Arabischstämmige Besucher trafen sich zum Zuckerfest im Arabischen Haus in der Werftstraße 10 im Jungbusch. „Wir veranstalten das große Familienfest mit Menschen, die aus dem ganzen arabischen Raum hier in Deutschland leben“, erklärte Fouzia Hammoud, Gründerin und 1. Vorsitzende des Vereins Arabisches Haus. Das Zuckerfest feiern Muslime am Ende des Ramadan. Es ist einer der religiösen Höhepunkte im Jahr der Gläubigen.

Die Gäste erwartete beim Zuckerfest im Jungbusch ein großes Buffet mit sieben verschiedenen arabischen Gerichten, bei denen Couscous Royal und Couscous Dfeja nicht fehlen durften. Gleich im Foyer verführten leckere Süßspeisen aus Keksen und Kuchen die Besucher. Die köstlichen Dattelkekse, Kaabglizan, fanden reißenden Absatz.

Für Familienmitglieder, die sich nur zu bestimmten Festen treffen können, da sie weit voneinander weg wohnen, war das Zusammentreffen eine gute Gelegenheit, um sich auszutauschen. Gleich zu Beginn spielte eine Musikkapelle, die extra aus Marokko angereist war, für die Gäste. Egal ob bei dieser Band, oder später auch beim Atlas Orchester aus Frankfurt: Die Tanzfläche war ständig belegt. Schön anzusehen waren dabei die Frauen in ihren eleganten, teilweise bestickten Kleidern, die man Takchita auf Arabisch nennt. Die glanzvolle Garderobe brachte Glamour in die große Halle, die trotz der geschmückten Tische etwas kahl wirkte.

Gespannt warteten die Gäste auf die Modenschau, die Majid Hamdouchi und Fouzia Hammoud moderierten. Den Frauen war bei der Vorführung die Bewunderung sicher. Die Vorsitzende des Vereins wünscht sich, dass künftig noch mehr Menschen mit arabischen Wurzeln an dem Fest teilnehme. eng

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.06.2019