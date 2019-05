Viel Zuspruch für die Polizei

Nach ersten vorsichtigen Schätzungen ist die Anzahl der Straftaten in der Innenstadt seit Beginn der Videoüberwachung rückläufig. Bei der letzten Sitzung des Quartierforums Unterstadt in der H 4-Wache bestätigte Polizeidirektor Klaus Pietsch, Gesamtprojektverantwortlicher für das Thema Intelligente Videoüberwachung im Führungs- und Einsatzstab des Mannheimer Polizeipräsidiums, eine positive Entwicklung nicht nur für den videoüberwachten Raum, sondern auch die angrenzenden Bereiche. Genaue Zahlen würden zum 30. Juni erhoben.

Grund dafür sei aber nicht allein die im Dezember 2018 eingeführte Videoüberwachung, sondern das Gesamtkonzept. „Denn die Überwachung kann immer nur ein Baustein in der Gesamtarchitektur der Maßnahmen sein“, sagte Pietsch. Gebannt lauschten die rund 30 Teilnehmer dem Polizeidirektor, der einen fundierten und kurzweiligen Einblick in das deutschland- und europaweit mit Interesse verfolgte Vorzeigeprojekt gab. In der Innenstadt und der Neckarstadt-West im Einsatz, ist und wird sie in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut sukzessive mit einer algorithmen-basierten Bildauswertung versehen. Diese ermöglicht es der Polizei, anhand von Bewegungsmustern, die auf eine Gewalttat hindeuten, schnell einzugreifen.

„Es gibt aber keine Gesichtserkennung“, betonte Pietsch und wehrte sich damit gegen entsprechende Vorwürfe, die jüngst bei einem Flash-Mob geäußert wurden (wir berichteten). „Es ist nicht wahr, wenn das behauptet wird“, unterstrich er. Auch die von den Kameras aufgenommen Bilder würden nur 72 Stunden gespeichert, dann seien sie nicht mehr zugänglich. Alles entspreche zu 100 Prozent den datenschutzrechtlichen Bestimmungen, betonte er. Der Bahnhofsvorplatz, der Paradeplatz und der Bereich zwischen Paradeplatz und Marktplatz sind nach dem Stand vom 30. April bereits mit der algorithmen-basierten Bildauswertung versehen. „Der Marktplatz wird konventionell videoüberwacht, im August wird dort ebenfalls die algorithmen-basierte Version starten, im Bereich Breite Straße Nord wird bis zum 30. Juni mit der Überwachung begonnen und die algorithmen-basierte Auswertung im November in Betrieb genommen werden“, führte Klaus Pietsch aus. Bereits konventionell überwacht wird der Alten Messplatz. Hier solle die algorithmen-basierte Version im 1. Quartal 2020 beginnen. „Wir haben unser System mittlerweile so weit entwickelt, dass wir überrascht sind, wie gut es funktioniert“, freute er sich. Er gehe davon aus, dass im Juni oder Juli die ersten selbstständigen Warnhinweise des Systems bei einer möglichen Straftat einen eigenen Alarm auslösen würden.

„Ein Meilenstein“

„Das ist für uns ein emotionaler Meilenstein, ein gewaltiger Schritt, denn so etwas hat es noch nie zuvor gegeben“, sagte Pietsch. Irgendwann könne ganz auf eine Bildübertragung verzichtet werden. „Das System soll, wenn es einen Verdachtsfall erkennt, einen Hinweis so wie einen 110-Anruf geben. Dann wird die Interventionskette der Polizei ausgelöst. Damit sammeln wir dann noch weniger Daten“, beendete der Beamte seinen Vortrag, der bei den Zuhörern auf positive Resonanz stieß.

„Ich bin sehr beruhigt, dass mit einer solchen Maßnahme unser Steuergeld sinnvoll angelegt wird“, stellte Bewohnerin Roswitha Niedermeier fest. Wolffried Wenneis vom Netzwerk Kapuzinerplanken lobte die Anstrengungen von Stadt und Polizei gegen Straftaten im öffentlichen Raum sowie gegen Raser und Poser; und nicht zuletzt gegen Wegwerfer von Zigarettenkippen. Das habe sehr viel positive Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erzeugt. „Der Eindruck, dass nichts getan wird, hat sich auch bei mir völlig verändert.“ Im Anschluss hatten die Teilnehmer bei einer Führung durch die Wache mit dem Leiter des Innenstadtreviers, Polizeioberrat Jörg Lewitzki, die Möglichkeit, die Polizeiarbeit näher kennenzulernen.

