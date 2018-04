Vier Jahreszeiten als Motiv

Anzeige

Unter dem Motto „K5 in seiner Umgebung“ rückte der Nachwuchs der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule zum Abschluss der Projektwochen Denkmäler, Erfindungen oder prägende Persönlichkeiten Mannheims in den Blickpunkt. Unter der Überschrift „Leben mit Hund in den Quadraten“ gab es ebenso praktische Tipps, im Umgang mit dem Vierbeiner.

Rektorin Birgitta Hillebrandt zeigte sich zufrieden. Die Schulleiterin konnte sich freuen, dass sich der Nachwuchs gleichfalls andernorts von seiner besten Seite präsentierte. Im Rahmen der Projektwochen hatte Susanna Wolff ein ein weiteres Kapitel für die Graffitikünstler der Johannes-Kepler-Gemeinschaftsschule aufgeschlagen. Nachdem in den Vorjahren die Unterführung Dalbergstraße farblich in Szene gesetzt worden war, hatten sich die Verantwortlichen in diesem Frühling für den Spielplatz am Clignetplatz entschieden. „Der Zustand der Anlage in der Neckarstadt Ost war oft von Seiten der Eltern bemängelt worden“, berichtete die Schulsozialarbeiterin. „Deshalb wollten wir gestalterisch etwas machen“, so Wolff. „Dass immer wieder Anwohner in den vergangenen Tagen auf uns zugekommen sind, freut uns natürlich“, berichtete sie. Viele Leute aus dem Umfeld wollten im Nachhinein für das Projekt spenden. „Auch die Grundschulen haben uns besucht“, berichtete Wolff.

Zertifikate erst später

Die künstlerische Leitung hatte Steffi Peichal übernommen. Die Graffitikünstlerin entscheid sich gemeinsam mit dem Nachwuchs für das Motiv „Vier Jahreszeiten“. Das passe gut zum Spielplatz, der ja vor allem von Kindern im Grundschulalter genutzt werde, erzählte Sozialarbeiterin Wolff. Als die jungen Künstler den Frühling mit seinen aufbrechenden Farben und den Sommer mit Eiscreme und großen Ferien zur Einweihung präsentierten, hatte der Himmel jedoch seine Schleusen geöffnet. Da passte wohl eher der Herbst mit Erntedank und Sonnenblumen ins Bild.