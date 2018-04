Vokalmusik aus England erklingt

Unter dem Titel "Sweeter than roses", also "Süßer als Rosen", erklingt am Sonntag, 13. Juni, englische Vokalmusik in der Citykirche Konkordien. Die Konkordien-Kantorei präsentiert ab 17 Uhr Werke von William Byrd, Thomas Tomkins, Henry Purcell, Gustav Holst, Benjamin Britten und anderen Komponisten. Unterstützt wird die Kantorei von der Sopranistin Sabine Götz sowie von Florian Hayerik am

...

Sie sehen 55% der insgesamt 724 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.06.2010