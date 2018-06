Voller Einsatz an der Platte

Anzeige

Spannende Matches mit vollem Einsatz am Schläger lieferten sich die Schüler der Kepler-Gemeinschaftsschule beim Tischtennisturniers auf dem Pausenhof. „Wir organisieren diese Veranstaltung seit vielen Jahren“, berichtete Elahe Esterabad. das Sportereignis ist Teil der Präventionsangebote an der Schule, „die wir dem Nachwuchs in Kooperation mit dem Polizeirevier Innenstadt anbieten“, so die Schulsozialarbeiterin.

Gemeinsam mit Marco Bouwman, dem Leiter des Fachbereichs Sport, hatte Esterabad zwölf Spieler pro Klasse für den Wettkampf nominiert. „Wir achten dabei darauf, dass Mädchen und Jungen zusammenspielen“, sagte sie. Der Bezirksbeirat hatte für die Sieger wieder einen Pokal gestiftet. „Zudem erhält jeder Teilnehmer ein T-Shirt“, erklärte die Schulsozialarbeiterin. Sport und Bewegung hätten von jeher einen hohen Stellenwert im Schulalltag. Auch in den Hofpausen fänden sich stets Schüler zusammen, um die Tischtennisplatte zu nutzen. Bei dieser Veranstaltung trauten sich auch Jugendliche an die Platte, die noch nicht so gut mit Schläger umgehen können.

Für Bernd Dannwolf war es bereits das vierte Tischtennisturnier. Dabei griff der beim Polizeirevier für die Präventionsarbeit zuständige Beamte zwar nicht selbst zum Schläger, stand aber für Gespräche mit den Jugendlichen bereit. Er wolle Barrieren abbauen. „Wer Fragen zum Berufsbild des Polizisten hat, dem möchte ich natürlich ebenso Auskunft geben“, so Dannwolf. jba