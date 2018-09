Vom Arbeiterbezirk ins Villenviertel

Ein Nachmittag voller Geschichte: Mehr als 40 Interessierte konnte Wolfgang Ockert, Vorsitzender des Bürger- und Gewerbevereins Östliche Innenstadt beim Rundgang durch die Schwetzingerstadt und Oststadt begrüßen. Nachdem die Gruppe die Kernstadt in alle Richtungen durchstreift hatten, schauten sie nun über die Grenzen hinaus – in die Schwetzingerstadt und die Oststadt, erzählt Ockert. Die Führung übernahmen Tanja Vogel von den Reiß-Engelhorn-Museen (rem) – zuständig für die Geschichte und Anekdoten – und Wolffried Wenneis vom Bürger- und Gewerbeverein – zuständig für die Architektur.

Zur Schwetzingerstadt erklärte Vogel: „Sie entstand in der Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts als eine der ersten Vorstädte außerhalb der Innenstadt.“ Das erste Gebäude mit Wohnungen für die Arbeiter der umliegenden Industriebetriebe (Lanz, Mohr & Federhaff) wurde in den früheren Schwetzinger Gärten gebaut – daher auch der Name Schwetzingervorstadt. Der Anstieg der Einwohner machte ab 1860 den Bau preiswerter Wohnungen nötig. Doch viele Familien waren gezwungen, in ihren engen Wohnungen mit unhaltbaren hygienischen Zuständen noch Schlafburschen aufzunehmen, erzählte Vogel.

Heiliggeist als „schönste Kirche“

Was ebenfalls fehlte, waren Schulen und Kirchen: 1895 wurde die evangelische Friedenskirche gebaut und um 1900 die katholische Heiliggeistkirche. Verantwortlich waren das Erzbischöfliche Bauamt Heidelberg und der Mannheimer Architekt Josef Kuld. Die Kirche Heiliggeist ist für Vogel „die schönste Kirche in Mannheim durch ihren durchgehenden neugotischen Stil.“ Die ersten Planungen für die Oststadt begannen 1872, wurden aber zurückgestellt, da zunächst Arbeitersiedlungen errichtet werden mussten, so Vogel. Doch vielen Wohlhabenden, die sich im ersten Mannheimer Millionärsviertel in den L-Quadraten angesiedelt hatten, erschien die Gegend nicht mehr angemessen: Die Grundstücke seien zu klein, es gebe nicht genügend Platz für Gärten und zu viel Lärm von der verkehrsreichen Bismarckstraße – wohlgemerkt im auslaufenden 19. Jahrhundert. 1888 wurde der Bau der Oststadt genehmigt. „Die beste Adresse für den Bau einer typischen Oststadtvilla war die Werderstraße“, erklärte Wenneis. Die Teilnehmer sahen sich die Gebäude im Vorübergehen von außen an: Eines der frühesten Gebäude in der Oststadt ist die Villa Pakheiser in der Werderstraße 36. Sie wurde 1900 durch die Architekten Köchler und Karch erbaut und ist heute Vereinshaus der Gesellschaft Räuberhöhle.

Prachtvolle Bauten

Die Villa Giulini in der Werderstraße 38 wurde 1899 von Rudolf Tillessen erbaut in einem um 1900 ungewöhnlich zurückhaltendem Stil. Die Giulinis – eine Industriellenfamilie aus Como – betrieb in der zweiten Generation eine Chemiefabrik in Ludwigshafen. Die Villa Oskar Smreker daneben ist eine Stilmischung aus Renaissance, Barock und Jugendstil. Der österreichische Wasserbauingenieur errichtete ab 1882 die Mannheimer Wasserversorgung und war für die Technik im Wasserturm verantwortlich (Architekt Gustav Halmhuber).

Die Geschichte der Villa Engelhorn in der Werderstraße 44 erfuhren die Teilnehmer aus erster Hand von Hans-Otto Brinkkötter, der das Friedrich-Engelhorn-Archiv im Haus betreut. Die Stadtvilla wurde 1904 durch Rudolf Tillessen für Friedrich Engelhorn (Sohn des BASF-Gründers Friedrich Engelhorn) erbaut. Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt und später verkauft. Nach Verkauf von Boehringer erwarb ein in Amerika lebender Familienzweig das Gebäude zurück und richtete das Friedrich-Engelhorn-Archiv ein. Die evangelische Christuskirche – 1907-1911 von Frey und Schade erbaut – blieb für die Teilnehmer verschlossen. Da Landeskantor Johannes Michel nicht zum vereinbarten Termin erschien, fiel die versprochene Orgelführung aus. „Doch das soll nachgeholt werden“, sagte Ockert.

